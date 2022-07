Copia el look: El estilo veraniego de Adamari López en Paris Desde una vacación de ensueño hasta un paseo cerca de casa, este look de Adamari es el que todas queremos llevar Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las redes y en las alfombras rojas, Adamari siempre nos inspira con sus looks. La querida presentadora, especialmente desde su impresionante transformación, es un ejemplo perfecto de cómo las chicas petite pueden vestir para parecer más altas. Además, nos encantan los looks casuales que lleva en casa y de viaje. Para su viaje a Europa con Alaïa y estrellas como Karla Monroig, Johnny Lozada y amigos como Carlos Pérez y Cynthia Torres, Adamari eligió un vestuario chic y cómodo, perfecto para visitar sitios turísticos y pasear por las cuidades europeas. Y en lo que nosotras planificamos nuestros propios viajes, nos inspiramos en el look que llevó para visitar la Torre Eiffel. La puertorriqueña de 51 eligió un vestido vaporoso de un hombro con estampado de flores rojas. Para complementar la prenda, optó por zapatillas cómodas y prácticas de Nataly Mendez, un bolso rojo de Carolina Herrera y gafas de sol estilo aviator. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si quieres copiar el estilo de Ada con piezas a precios asequibles, aquí te tenemos algunas ideas: Adamari López, moda Credit: Cortesía Floral Print One Shoulder Cut Out Split Thigh Dress, de SHEIN. $19. Shein.com Adamari López, moda Credit: Cortesía Allover Print Tie One Shoulder Ruffle Hem Dress, de SHEIN. $20. Shein.com Adamari López, moda Credit: Cortesía Andressera Crossbody Bag, de ALDO. $37.04. amazon.com Adamari López, moda Credit: Cortesía Kickback Slip-On Sneaker, de Keds. $54.99. dsw.com

