El look del día – mayo 4, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Adamari López Jennifer López, Carmen Villalobos y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Jennifer López Credit: Splash News/The Grosby Group Captamos a la cantante en camino a desayunar en Nueva York con una gabardina clásica sobre un look monocromático negro. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Carmen Villalobos <p>Veremos a la actriz en Top Chef VIP vistiendo este conjunto de jean con crop top, falda de flequillo y un saco muy cool.</p> Veremos a la actriz en Top Chef VIP vistiendo este conjunto de jean con crop top, falda de flequillo y un saco muy cool. 2 de 7 Ver Todo Adamari López Adamari López Credit: IG/Adamari López La presentadora impactó en las redes con su último reel vistiendo un conjunto sensual de cuero negro. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: IG/Andrea Legarreta Marcó su cintura con un corset negro de Ann Chery sobre un atuendo monocromático blanco. 4 de 7 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images Muy chic lució la princesa con un abrigo rojo solo días antes de la coronación del rey Carlos III. 5 de 7 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Splash News/The Grosby Group La cantante sigue en Nueva York después de la gala del Met. La encontramos presumiendo pancita con una gabardina de cuero, un short y botas altas. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Valentina Ferrer Valentina Ferrer Credit: Mega/The Grosby Group Vimos a la pareja de J Balvin disfrutando de un día en la playa en Miami con un bikinazo blanco y una gorra a juego. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

