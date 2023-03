El look del día – marzo 10, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Bendito Closet Style Galilea Montijo, Dulce María y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Mostró su figura con esta propuesta ceñida de estampado de leopardo que combinó con plataformas rojas y un moño clásico. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, look del día Credit: IG/Andrea Meza La exmiss Universo calentó las redes con un enterizo negro de recortes y un recogido de cabello cool y moderno. 2 de 8 Ver Todo Dulce María Dulce María Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Llegó a la premiere de su nueva telenovela, "Pienso En Ti", vistiendo un traje de falda amplia, un saco de cuero y botas plateadas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Bendito Closet Style Divina lució la presentadora con este atuendo anaranjado de vestido asimétrico y sandalias a juego elegido por la estilista Denise del Pino. 4 de 8 Ver Todo Ariana DeBose ariana debose Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Como una de las invitadas de honor al desfile de Versace en Los Ángeles, la actriz con raíces puertorriqueñas vistió un traje tejido con transparencias confeccionado por la marca. 5 de 8 Ver Todo Pamela Anderson Pamela Anderson Credit: Jon Kopaloff/Getty Images En el mismo evento de Versace, captamos a la actriz icónica con un saco cubierto en flequillos de brillo y una falda a juego. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rita Moreno Rita Moreno Credit: Kevin Mazur/Getty Images for TIME La querida puertorriqueña lució regia en la gala "Women of the Year" de TIME con una chaqueta colorida y pantalones magenta. 7 de 8 Ver Todo Zoe Saldaña Zoe Saldana Credit: Backgrid/The Grosby Group Lució un colorido atuendo rosa y rojo mientras filmaba un comercial de la cerveza Stella Artois con Matt Damon en Nueva York. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

