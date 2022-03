El look del día – marzo 11, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Brenda Contreras, Chiquibaby, Adamari López Credit: Cortesía de Laura Mejia Cruz Ana Brenda Contreras, Adamari López y Chiquibaby son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estas pintas y elige tu favorita! Empezar galería Karina Banda Karina Banda, look del día Credit: Cortesía de Media Concepts PR Presumió su figura en el set de Enamorándonos con este minivestido negro de brillo y sandalias a juego. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Alix Aspe Alix Aspe Credit: Alix Aspe/Instagram La presentadora impactó con una propuesta amarillo neón de crop top y pantalones anchos. 2 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del día Credit: Chiquibaby/Instagram ¡Qué cintura! Nos maravilló con un vestido negro con lunares blancos muy romántico y sandalias blancas de Flor de María Collection. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ana Brenda Contreras Ana Brenda Contreras, Chiquibaby, Adamari López Credit: Cortesía de Laura Mejia Cruz En un evento lleno de celebridades celebrando su línea para el cabello, Eva+Avo, vimos a la actriz portando una prenda verde asimétrica que hacia alusión a los ingredientes naturales de sus productos. 4 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del día Credit: La Mesa Caliente/Instagram La presentadora llevó el mismo atuendo verde neón de pantalones anchos en el evento y para asistir a La Mesa Caliente. 5 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo, look del día Credit: Bendito Closet Style/Denise del Pino/Instagram ¡Los pantsuits están marcando tendencia para la primavera! Denise del Pino, su estilista, le eligió este diseño en blanco. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, look del dia Credit: Andrea Meza/Instagram Junto a Luis Fonsi, presumió sus piernas con un short caqui, blusa blanca clásica y tacones metálicos. 7 de 9 Ver Todo Adria Arjona Adria Arjona Credit: Karen Melo/Getty Images La actriz puertorriqueña representó a su país en una alfombra roja en México con esta propuesta sensual de latex. 8 de 9 Ver Todo Kate Moss Kate Moss Credit: Neil Mockford / Ricky Vigil M/GC Images Captamos a la modelo icónica afuera del desfile de moda de Burberry con una blusa de lentejuelas, pantalones anchos y guantes negros. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

