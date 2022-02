¡Fin de fiesta! ¡Así lució Adamari con Alaïa en las calles de Cartagena, vestidas a juego! Mira las mejores fotos de este entrañable viaje de madre e hija, en la que Adamari lució además fantástica en bikini. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Alaïa despiertan pasiones cada vez que aparecen juntas y su última escapada a la bella Colombia no ha levantado menos expectación: desde la ternura de su visita a Carmencita, quien trabajó para ellas en en el pasado, hasta el bikinazo de Ada mostrando su nueva y espléndida figura con un sexy bikini blanco, el fin de fiesta lo ha puesto su recorrido por las pintorescas calles de Cartagena, en el que madre e hija han lucido ataviadas con sendos vestidos casi idénticos. Aunque vestir de forma similar es algo que ya han hecho en el pasado sus papás, cabe recordar el posado de ambas en pijama junto al árbol de Navidad o incluso la similitud de sus atuendos entre Alaïa y su papá, Toni Costa, durante una visita a la madre patria, es muy lindo ver cómo lucen madre e hija con sus cómodos vestidos para caminar confortables y frescas durante su día de excursión. Confeccionados con el mismo tejido, con un estampado floreado muy primaveral en tonos pastel y rematados con volantes, las pequeñas diferencias en sus atuendos las marcó el vestidito de Alaïa para lucir más infantil: mangas cortas de farol, añadiendo un cuello plano de Peter Pan en rosa y el detalle del mismo color rosa marcando su pequeña cintura. "¡Parecen hermanas!", comentaba una fan de Adamari López. Adamari Alaïa Cartagena Credit: IG Adamari López Adamari Alaïa Cartagena Credit: IG Adamari López Adamari Alaïa Cartagena Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos muy contentas de realizar este viaje juntas, que esperamos que de ahora en adelante sea una tradición para nosotras", reveló la famosa conductora al comenzar su periplo y reconoció que "en esta nueva etapa de nuestras vidas, estos viajes serán más frecuentes y más comunes", aclaró refiriéndose a su ruptura con el papá de su hija, Toni Costa.

