Adamari López y Alaia presumen estos bellos diseños en la fiesta de Pascua de la Casa Blanca Madre e hija se lucieron en Washington con todo el colorido y estilo de la moda latina con sus exclusivos trajes creados por el modisto Gustavo Arango en el Easter Egg Roll 2023. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una invitación soñada y muy exclusiva llegó al hogar de Adamari López y Alaia en días pasados. Se trató de un viaje a Washington para participar en la tradición anual que se festeja cada domingo de Pascua en la Casa Blanca conocida por todos como The White House Easter Egg Roll. Para el 2023 dentro de esta exclusiva lista de invitados hispanos se encontraban no solo nuestra querida Ada y su pequeña Alaïa quien próximanente hará su Primera Comunión sino también otras figuras de la farándula como la simpática presentadora dominicana Francisca con su hijito Genaro. Los preparativos para lucirse y divertirse durante el evento empezaron con gran anticipación y con la complicidad del gran amigo de Adamari y su diseñador por excelencia Gustavo Arango, quien se dedicó a preparar las pintas para mamá e hija que fueran acordes con la ocasión primaveral. Ada y Alaia trajes easter Credit: Instagram adamari lopez "Para su evento en la Casa Blanca me inspiré en el colorido de la primavera, en el rosa y el azul que son dos tonos favoritos de madre e hija", cuenta Arango quien posee el talento único para dibujar o crear sus telas estampadas. El diseño de Adamari fue creado en magenta vibrante con las flores de los magnolios típicos de la estación mientras que el de Alaïa fue en azul real inspirado en el cielo y con una bella mariposa impresa en la falda que parecía revolotear so re un jardín florido. "Me encanta poner un toque artístico en mis creaciones y echar a volar no sólo la imaginación sino mi trazo artístico", revela el modisto colombiano radicado en Puerto Rico hace décadas. Alaia easter dress Credit: Instagram Adamari Lopez Ambos trajes fueron largos hasta el piso. El de Alaïa tenía mangas más cortas con graciosos volantes y un cinto del mismo material del vestido. El de Adamari de líneas más rectas y simples, para no competir con el estampado de la tela, tenía el cuello alto y las mangas largas, previendo el clima fresco de la temporada a pesar del sol que alumbró ese día. Adamari complementó su vestido con unas botas altas en fucsia de la diseñadora peruana Flor de María quien es una de sus creadoras latinas favoritas de calzado. Cabe recordar que Adamari y Alaïa se encontraban el fin de semana en ciudad de Mexico pues asistieron a la boda de Alix Aspe y Diego Betanze, pero de allí partieron en la madrugada para no perderse esta cita tan importante en Washington con el conejito de Pascua. En sus maletas viajaron con ellas no sólo los trajes de la elegante boda de la noche anterior, sino los alegres y coloridos diseños apropiados para su cita en la Casa Blanca. Todos ellos fueron por supuesto confeccionados por Gustavo Arango. Egghunt Ada y alaia Credit: Instagram Adamari Lopez Una vez en Washington, Adamari y Alaïa, quienes adoran coordinar sus atuendos, se prepararon para brillar en medio de este jardín pleno de invitados selectos. Vistieron sus preciosos diseños de Guastavo Arango, recogieron su cabello y se encaminaron al evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la jornada se dedicaron a buscar huevitos escondidos por todos los predios del enorme jardín presidencial, participaron en actividades de pintura y otros juegos infantiles y se tomaron cientos de fotos con sus seguidores y amigos. Como bien dijo la madre orgullosa quien compartió las fotos de ese bello día en su Instagram "la carita de Alaïa lo dice todo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López y Alaia presumen estos bellos diseños en la fiesta de Pascua de la Casa Blanca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.