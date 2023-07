Adamari López y Alaïa se dejan contagiar por la Barbiemania y se convierten en muñecas tamaño real Madre e hija se transformaron en auténticas muñecas para visitar la exposición The World of Barbie. ¡Miras sus looks conjuntados! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ante el inminente estreno de la película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, el mundo parece haberse contagiado de una fiebre por la muñeca más famosa del planeta, que va desde copiar sus looks de moda, a coleccionar maquillaje en el característico rosa del juguete o celebrar fiestas con esa temática, como hizo Andrea Legarreta por su cumpleaños. Y si muchas celebridades aman vestirse de rosado, Adamari López y su hija AlaÏa han ido un paso más allá y se han transformado en auténticas muñecas dentro de la exposición The World of Barbie en Los Ángeles, donde se pueden ver muchos objetos de la vida ideal del juguete a tamaño real. López, quien ha comenzado sus vacaciones en Europa mientras su hija Alaïa pasa unos días con su padre, Toni Costa, ha compartido en un video a través de Facebook que son días agridulces, pues aunque la puertorriqueña disfruta de su tiempo libre, también extraña muchísimo a su princesa. Adamari y Alaia se transforman en Barbie World Credit: Instagram Hoy mismo, la expresentadora de Hoy día compartió también un divertido reel en el que aparece con su hija en la muestra, tras enseñar hace unos días como se alistaban para esta aventura a través de sus historias de Instagram, pero sin dar muchos más detalles que por fin hemos podido conocer. Adamari y Alaia se transforman en Barbie World Adamari y Alaia se transforman en Barbie World Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Por ejemplo, igual que Kim y Khloé Kardashian, que junto a las pequeñas True, Chicago, Dream y Stormi se vistieron de rosa para visitar la exposición, este dinámico dúo madre e hija se transformó sobre la pasarela vistiendo idénticos atuendos. Un vestido con cuerpo de un solo hombro con lentejuelas fucsias y la palabra Barbie en blanco, y una minifalda de capas de tul en distintos tonos de rosa de Mandy by Gema. Adamari y Alaia se transforman en Barbie World Adamari y Alaia se transforman en Barbie World Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram López completó su atuendo con altas botas de tacón en color chicle de Flor de María Collection, mientras la pequeña de 8 años llevó unos botines acharolados fucsias con cordones rosa claro. No faltaron accesorios como pulseras de resina en color rosa, grandes aretes o lentes de sol en forma de corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López, quien tiene su propia muñeca creada por la artista colombiana Shirly Cabrera, incluyó en su película de Instagram escenas en una piscina de bolas, descansando en el sofá de la mansión de Malibú, viajando en la caravana, posando con las tablas de surf de Barbie y Ken y prestando atención a os objetos expuestos, como la evolución de la Dreamhouse de la muñeca o su extensa colección de vehículos. ¡Qué plan más divertido!

