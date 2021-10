Copia los looks a juego de Adamari López y Alaïa con estos trajes preciosos Te encantará lucir estas piezas divinas inspiradas en el estilo de la presentadora y su hija Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Adamari López compartió con sus fanes en Facebook que su hija de seis años le había pedido una sesión de fotos y desde ese momento quedamos a la espera de los resultados. ¡Y fue hoy en su cuenta de Instagram que vimos estas imágenes divinas de madre e hija celebrando el otoño! Junto a las fotos de @habiaunavezunafoto_, la presentadora de 50 años compartió un mensaje tierno: "La alegría más grande de mi vida @alaia 💕🙏🏻". En el Berry Farm de Miami, posaron rodeadas de calabazas y luciendo unos atuendos espectaculares perfectos para la temporada. Por supuesto, las temperaturas siguen cálidas en Miami, pero todavía se pueden seguir las tendencias del otoño como hicieron Adamari y Alaïa con botas de cuero, trajes románticos y sombreros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las propuestas de estilo que más nos encantó fueron los vestidos blancos idénticos que llevaron en varias fotos. Si quieres copiar este look con una chica especial en tu vida, aquí te tenemos unas opciones con tallas de mujer y niña. Vestido a juego mamá e hija Credit: Cortesía The Ellie Nap Dress, de Hill House Home. $125.00. hillhousehome.com Vestido a juego mamá e hija Credit: Cortesía The Tiny Ellie Nap Dress, de Hill House Home. $75.00. hillhousehome.com

