Adamari López y su hija Alaïa, coquetas vestidas a juego y con los accesorios más especiales Madre e hija son las mejores modelos para el nuevo emprendimiento de la puertorriqueña, una línea de joyas que lucieron con looks coordinados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen 5 meses de su salida de Hoy día, Adamari López por fin ha compartido su nuevo proyecto: una colección de accesorios llamada AxA, en el que la puertorriqueña se ha volcado en cada paso del proceso. "Es una colección que tiene un pedacito de mi esencia y mi corazón", explicó este fin de semana mostrando los frutos de su esfuerzo. Para estrenar las piezas: una cadena con dos corazones que, en su caso, representan el suyo y el de su hija Alaïa, una delicada tobillera y una pulsera con una triple banda donde los corazones so los grandes protagonistas, nada mejor que ella y su hijita como modelos. Por eso el domingo, madre e hija salieron a dar un paseo con conjuntos coordinados y su propuesta no nos puede gustar más, pues sienta igual de bien a niñas y a mayores. Adamari Lopez y Alaia coordinadas looks a juego en rosa Credit: Facebook "¿Cómo se preparan para esta primera semana de Septiembre? Yo inicié el mes como ustedes ya saben con el lanzamiento de mi línea de accesorios AxA y ayer nos vestimos igualitas y nos fuimos a disfrutar juntas estrenando nuestras cadenas. ¿Les gustó la combinación?", escribió en su página de Facebook junto a dos fotografías con su look. Adamari Lopez y Alaia coordinadas looks a juego en rosa Credit: Facebook Ambas lucen un pantalón de mezclilla remangado, de color azul claro, que acompañaron con cinturones blancos de Gucci, una camiseta rosada estampada de Karl Lagerfeld, y bolsos de mano de Louis Vuitton. Madre e hija incluso hicieron twinning con la cinta de pelo decorada con un coqueto lazo y sandalias planas con una tira ancha, rosas para Alaïa y color topo para López. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que visten a juego, les hemos visto lucir coordinadas en diversas ocasiones, desde trajes para viajar, hasta pijamas navideños pasando por los preciosos vestidos del cumpleaños de Ada del año pasado entre otros. En su nuevo look, no faltaron las recién presentadas joyas y ambas lucieron sus collares de corazones además de una gran sonrisa. ¡Guapas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López y su hija Alaïa, coquetas vestidas a juego y con los accesorios más especiales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.