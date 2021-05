Copia el look de Adamari López en nuestra portada de los 50 más Bellos Los estilistas detrás de su look nos comparten sus secretos de glamour para que puedas recrearlo en casa. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En este especial de People VIP, descubrirás los mejores tips de cabello y maquillaje que aprendimos del equipo de estilistas para la sesión de fotos de los 50 más Bellos. Nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha habló con Claudia Betancur y Marco Peña, los genios detrás del look de Adamari López. Ellos compartieron todo lo que hicieron para que luciera radiante la querida presentadora en nuestra portada. Ojos Claudia le hizo un maquillaje de ojos ahumados en tonos púrpura y violeta para resaltar el verde de sus ojos. Usó la paleta de sombras Star Bronze de Ésika y un lápiz violeta de Urban Decay. Ella nos enseña que es muy importante saber qué color es el opuesto al de tus ojos para crear un contraste y en el caso de Adamari, el púrpura es el opuesto al verde. Piel Para prevenir brillo bajo las luces y fijar el maquillaje, usó un polvo compacto de Neutrogena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabello Marco le hizo una cola de caballo alta y voluminosa. Para las mujeres de estatura baja como Adamari, este tipo de peinados las hacen lucir más altas. Para darle textura, usó una tenaza gruesa para crear ondas. El secreto de la abundante cola de caballo de Adamari es una extensión de cabello que añadió para poderle dar un largo ideal. También le añadió laca Tresemme para mantener el peinado sin acartonar el cabello.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Copia el look de Adamari López en nuestra portada de los 50 más Bellos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.