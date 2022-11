El look del día - noviembre 17, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Salma Hayek, Adamari López y Lili Estefan son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Salma Hayek Salma Hayek Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images La actriz llegó a una velada en Londres con estes sexy traje rojo con los hombros al descubierto y pronunciado escote. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM La actriz parecía una muñequita con este conjunto de minifalda y chaqueta, de Courreges. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Este ceñido vestido rosado mostró la escultural figura de la presentadora. ¡Qué bella! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Juana Acosta Juana Acosta Credit: Pablo Cuadra/WireImage Regia lució la actriz con este jumpsuit negro de lentejuelas con escote profundo. 4 de 9 Ver Todo Amy Adams Amy Adams Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Para asistir a la premier de Disenchanted, en Los Ángeles, la actriz eligió este elegante vestido rojo vino con pronunciado escote. 5 de 9 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan Credit: Instagram/Claudia Fashion La flaca se encuentra en Las Vegas desde dónde transmitió El gordo y la flaca (Univision), ataviada con este look de minifalda negra, suéter azul pastel de cuello alto con plumas y botas a la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jennifer Aniston Jennifer Aniston Credit: The Image Direct/The Grosby Group Regia lució la actriz con este atuendo de pantalón con cola y top negro con cuello alto. 7 de 9 Ver Todo Reese Witherspoon Reese Witherspoon Credit: The Image Direct/The Grosby Group Ataviada con este conjunto rojo de pantalón y chaqueta, y cómodos slides. 8 de 9 Ver Todo Jessica Chastain Jessica Chastain Credit: Gotham/GC Images Vimos a la actriz en las calles de Nueva York con este cómodo conjunto marrón de pantalón y chaqueta, con suéter blanco y zapatos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 17, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.