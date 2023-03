Adamari y Alaïa comparten su transformación en Merlina y Morticia para su octavo cumpleaños ¡Fotos exclusivas! No te pierdas los truquitos y detalles de la fabulosa preparación de mamá e hija que causó sensación durante la celebración su fiesta temática inspirada en Wednesday Addams Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El octavo cumpleaños de la preciosa Alaïa Costa López fue fantástico en todos los sentidos. Como siempre, sus padres Adamari López y Toni Costa hicieron su mejor esfuerzo para complacerla en esta inolvidable celebración. "La pasamos muy rico, estuvimos celebrando su papá, la niña y yo, con sus amiguitos de la escuela que la acompañaron, ella estaba feliz", dijo Adamari en su programa matutino de Hoy Dia con Telemundo. Los vídeos de la fiesta temática inspirada en el personaje de Merlina Addams que se publicaron en redes sociales, no tardaron en hacerse virales por su originalidad, por su fabulosa producción, por las coreografías de baile y por el espectacular vestuario y maquillaje de Alaïa y de su mami para vivir esta fantasía hecha realidad, que seguro inspirará a miles de chiquillas a seguir sus pasos. Alaia Costa Lopez cumpleaños Credit: Había Una Vez una Foto Para traerles detalles, imágenes y vídeos exclusivos acerca de esta transformación, estuvimos platicando con Adamari y con la maquillista Elena Martínez quienes nos contaron todo acerca de esa inolvidable tarde en la que con los disfraces adecuados y los trucos de la experta lograron recrear a estos personajes. "Elenita es una de mis compañeras de Telemundo quien no sólo hace mi maquillaje sino también ha preparado a Alaïa para muchas de sus actividades", cuenta Adamari. Sobre los impactantes diseños que lucieron madre e hija, Ada nos revela: "Los vestidos negros que usamos Alaïa y yo para la fiesta, fueron creados por Miguelina, una costurera fantástica quien cose para mi gran amigo el diseñador Gustavo Arango. Ella vive aquí en Miami y por eso la contactamos para que nos hiciera esos trajes inspirados en la serie de Wednesday". Alaia Costa Lopez cumpleaños Credit: Había Una Vez una Foto "Fue un proceso divertido", continúa Ada, "Fuimos, compramos las telas, todo lo que necesitaba". La costurera le hizo un toile de prueba a Alaïa y ella misma escogió todos los detalles". Para la coreografía que realizaron del famoso baile de Merlina, Alaïa llevó otro trajecito en blanco y negro: "Ese lo compramos ya hecho en el almacén Tuttu du Monde". Alaia Costa Lopez cumpleaños Credit: Había Una Vez una Foto Junto a Toni Costa disfrazado de Homero Addams, madre e hija recrearon el icónico baile de Wednesday, que ya superó el medio millón de "me gusta" y ha recibido cariñosos elogios y comentarios en sus cuentas de Instagram. "Nosotras lo intentamos, ¿cuántos puntos nos dan?", preguntó la presentadora al publicarlo. Para complementar con éxito tan bello y elaborado vestuario era precisa la intervención de una experta de maquillaje y cabello como lo es la querida Elenita Martínez quien todas las mañanas prepara para Hoy Día de Telemundo a las famosas presentadoras e invitados especiales. Alaia Costa Lopez cumpleaños Credit: Cortesía Aquí nos comenta cómo realizó el peinado de Alaïa: "Le hice dos trenzas tejidas de manera cruzada hacia arriba, y le puse una pieza en forma de cerquillo o flequillo en la frente para que luciera como el personaje de Merlina", explica. "Esta pollina tenía un corte asimétrico con el frente corto y hacia los lados mechones más largos". Para unir las trenzas usó pequeños elásticos, ganchitos, un poco de fijador y gotitas de brillo. "Hice un maquillaje muy sencillo para que no perdiera su esencia de niña", dice Martínez sobre el look de Alaīa. "Usé una sombra rosadita en los párpados y cachetitos, un brillo de labios en el mismo tono y finalmente una capa de rímel transparente en sus pestañas". Alaia Costa Lopez cumpleaños Credit: Cortesía Para que Adamari encarnara a Morticia, la madre de Merlina, la experta también utilizó trucos básicos y fáciles de replicar: "Le hice una línea negra muy delgada sobre el párpado y usé pestañas postizas para destacar sus ojos", agrega. "El labial fue rojo intenso". Alaia Costa Lopez cumpleaños Credit: Había Una Vez una Foto "Para el pelo largo como el de Morticia usé extensiones largas de clip, en un tono oscuro como el del personaje", comenta Elena sobre la icónica melena larga de Morticia que replicó Adamari. "Creo que la sencillez y la utilización de algunos elementos típicos de cada personaje como las trenzas de la niña y el cabello largo de la madre fueron claves para lograr el look soñado", remata la experta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con este tema de Merlina, serie que está ahora muy en boga, Alaïa se la pasó en grande", concluye Ada sobre el rotundo éxito del evento en general. "Fue muy bello y mucha gente puso su talento y corazón para transformar también el lugar y hacerlo super lindo. Las organizadoras del evento fueron Alidette de Cool Corner Events y también Imary Belandria de My Papilot". "El ambiente misterioso de la fiesta estaba muy preparado para Alaïa, había incluso un cuarto donde ella tenía que buscar pistas con sus amigos para poder salir de ahí", explicó Adamari sobre la actividad que realizaron a los pequeños invitados a la celebración y que fue organizada por el grupo de entretenimiento Recrea USA. Toni se encargó también de amenizar algunos bailes con los más pequeños, entreteniéndoles con pasos fáciles y mucha gracia. El salón de la fiesta estuvo decorado en tonos negro y blanco, con muebles de la agencia de festejos Bitania a Touch of Class, globos de Balloons by Luz Paz, las impresiones y papelería de Ali Bombo y Barjo Print y las flores de Aniska Creations. En la fiesta se sirvió una rica paella de Paellas Garden, helados artesanales de Lolli Fruit y por supuesto y el pastel de cumpleaños de Tina's Original Cakes que tuvo una imagen de Merlina realizando su baile. Pastel cumpleaños Alaia Credit: Cortesía: Habia una vez una foto "La fiesta quedó tal como ella la quería", recuerda nuestra querida Adamari López. "¡A todos nos encantó el resultado!", nos dice emocionada. A lo que respondemos: "¡A nosotros y a millones de sus admiradores también!". Realmente todos y cada uno de los involucrados se lucieron como familia, como equipo y como expertos con la misión de convertir los sueños de la pequeña Alaïa en realidad. ¡Felicidades preciosa y que sean muchos muchos años más!

