Color vitamina: Adamari, Francisca, Clarissa y más famosas se visten de naranja en primavera ¡copia su estilo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas de naranja primavera Credit: Instagram Este alegre tono cítrico mejora tu estado de ánimo al instante y lo puedes usar tanto en tu día a día como en ocasiones especiales pues lo hemos visto en blusas, pantalones y trajes de gala. ¡Haz hueco en tu clóset para prendas naranjas ya mismo! Empezar galería Adamari López El look del día Credit: Instagram Hace escasos días, cuando aún conducía Hoy día (Telemundo), la puertorriqueña presumía este coqueto y juvenil set estampado de aire retro de Kalopsia Shop y zapatos de punta con tiras del mismo tono. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: Instagram / Francisca Feliz con su corte de cabello, la dominicana lució este conjunto de falda y blusa satinada en color naranja butano, que puedes usar tanto para ir al trabajo como luego salir a tomar algo con amigas. 2 de 10 Ver Todo Jessica Carrillo Look del día Credit: Instagram Sorprendimos a la conductora de Al rojo vivo (Telemundo) en la puerta del estudio de grabación con este traje de chaqueta estructurada con cinturón y pantalón recto, perfecto para un día en la oficina. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Look del día Credit: Instagram La joven conductora se sumó a la tendencia del naranja con este set satinado de dos piezas con top cruzado y pantalones fluidos, elegido por la estilista Claudia Zuleta, para presentar el show de nominaciones de los Latin AMAs. 4 de 10 Ver Todo Reina Máxima Reina Máxima Credit: P van Katwijk/Getty Images) Siempre a la vanguardia de la moda y maestra de los looks monocromáticos, la reina se ha dejado conquistar por este energético color que lució en este sastre de la firma británica Joseph con chaqueta cruzada con doble botonadura dorada y pantalón de talle medio que completó con una camiseta básica de cuello redondo en un naranja más fuerte. Como accesorios, una cartera de flequitos de piel y botines de cuero marrón. 5 de 10 Ver Todo Jimena Gállego Look del día Credit: Instagram Durante una de las galas de La casa de los famosos (Telemundo) vimos a la conductora con esta sofisticada creación de Valco de corte sirena, con un original escote drapeado y top fruncido a juego. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marisol González El look del día Credit: Instagram Este mismo conjunto de Valco se lo vimos a la conductora mexicana, quien compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram con lentes de sol y zapatos de punta de Le Silla. 7 de 10 Ver Todo Reina Letizia Famosas de naranja primavera Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La reina española le dio una vuelta al traje dos piezas con este original conjunto de Zara, con una camisa de bajo asimétrico y pantalones con aberturas en el bajo que ha combinado con zapatos y cartera de Magrit en color dorado. 8 de 10 Ver Todo Lizzo mejor vestidas grammy 2023 Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Sin palabras nos dejó la cantante cuando apareció en los Grammy con este increíble traje a la medida diseñado por Dolce & Gabbana. Con una gran capa decorada con rosas de seda, la intérprete portó un vestido en un tono naranja, con cuerpo estilo bustier bordado con cristales Swarovski. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Florence Pugh mejores looks Bafta 2023 Credit: Samir Hussein/WireImage En la entrega de los premios BAFTA, la actriz acaparó miradas con su traje naranja de silueta sirena y volantes de tul firmado por Harris Reed para Nina Ricci. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

