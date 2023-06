Adamari, Alejandra Espinoza, Francisca... las celebridades se apuntan al lavanda digital, el tono perfecto Uno de los tonos más favorecedores de la paleta de los morados es este lila llamado lavanda digital que las prescriptoras de estilo han puesto de moda. Súmate a la tendencia con nuestras opciones. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lila es una versión pastel del color morado, que favorece a todos los tipos de piel y colores de pelo. Además el tono conocido como "lavanda digital" es una de las tendencias que sobresalen en la primavera verano 2023. ¿Necesitas más motivos para probarlo? Después de que en el 2022 triunfase el Very Peri, también de la gama de los morados, y que Instituo Pantone, eligiese el Viva Magenta como el color de 2023 por su alegría y su fuerza, cada estación tiene su tono predominante y ahora que suben las temperaturas le ha llegado el turno a este lavanda. El lavanda digital evoca calma y serenidad, algo que nos viene bien a todos con los tiempos que corren y nuestras ajetreadas vidas. Representa el bienestar y la estabilidad, además de estar lleno de optimismo y esperanza. Lavanda digital en vestidos de fiesta Tendencia moda celebridades lavanda digital Tendencia moda celebridades lavanda digital Left: Credit: Jose R. Madera/Getty Images Right: Credit: Instagram Su "apellido" digital reivindica el mundo virtual y de los NFTs, el futuro que ya es presente en nuestra rutina. Para usarlo ene tu vestuario o maquillaje puedes inspirarte en las celebridades que ha han lucido ese color, como Adamari López, Alejandra Espinoza, Francisca y hombres como Carlos Aydan o Gabriel Soto, en forma de pantsuit. El traje masculino lavanda digital Tendencia moda celebridades lavanda digital Tendencia moda celebridades lavanda digital Left: Credit: Jose R. Madera/Getty Images Right: Credit: Instagram Ya sea para ocasiones especiales en forma de vestidos satinados, o en tu día a día, con pequeños toques, como en tu manicura, por ejemplo, te proponemos unas cuantas opciones para ir a la última con el color de la temporada. Lavanda digital para look diario Tendencia moda celebridades lavanda digital Tendencia moda celebridades lavanda digital Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Nuestras opciones Versión glamorosa Tendencia moda celebridades lavanda digital Tendencia moda celebridades lavanda digital Left: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía Vestido Satin Slip Dress, de H&M. $29.99. hm.com y vestido Fifi, de Nadine Merabi. $410. nadinemerabi.com Para la oficina Tendencia moda celebridades lavanda digital Tendencia moda celebridades lavanda digital Left: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía Traje de chaqueta y pantalón, de Shein. $32.49. shein.com y manicura adhesiva de gel, en color Digital Lavender, de Dashing Diva. $14. dashingdiva.com Tendencia moda celebridades lavanda digital Credit: Cortesía Top con cintura elástica, de Zara. $49.90. zara.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te apuntas a la tendencia del lavanda digital?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari, Alejandra Espinoza, Francisca... las celebridades se apuntan al lavanda digital, el tono perfecto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.