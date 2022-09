El look del día – septiembre 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Natti Natasha, Kate Middleton y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Kate Middleton Kate Middleton, Principe William Credit: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Saludó a los voluntarios en el funeral de la reina con un vestido negro muy chic adornado con botones dorados. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style La presentadora nos inspiró a seguir luciendo colores vivos en el otoño con su alegre conjunto elegido por la estilista Denise del Pino. 2 de 9 Ver Todo Reina Letizia y Jill Biden Jill Biden, Reina Letizia Credit: Dia Dipasupil/Getty Images Su majestad y la primera dama vistieron de blanco y crema para apoyar a los esfuerzos del centro de investigación del Cáncer en Nueva York. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Natti Natasha natti natasha Credit: John Parra/Getty Images Maravilló en Miami con esta propuesta blanca de escote atrevido con detalle de corset. 4 de 9 Ver Todo Geraldine Bazán Geraldine Bazán Credit: IG/Geraldine Bazán La actriz disfrutó de un concierto de Dua Lipa vistiendo un crop top de perlas confeccionado por Perla Bonita. 5 de 9 Ver Todo Natasha Dupeyrón Natasha Dupeyrón Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for Pantelion Films Pisó fuerte en la alfombra roja de "Cuando sea joven" con tacones de plataforma, pantalones de cuero y un top de hombros exagerados. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Margot Robbie margot robbie Credit: Mike Marsland/WireImage Regia lució la australiana con un vestido negro de Celine y capa a juego en el estreno de su nueva película "Amsterdam". 7 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Junto a su esposo, la actriz asistió a una boda en Venecia vistiendo una prenda vaporosa y tacones de Gucci. 8 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza La bella exmiss se reunió con Miss Universo en Nueva York luciendo un vestido negro y un bolso fucsia. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – septiembre 22, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.