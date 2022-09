El look del día – septiembre 26, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Villalobos, Adamari Lopez, Chiquibaby Credit: IG/Carmen Villalobos Adamari López, Chiquibaby y Carmen Villalobos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Marlene Favela Marlene Favela Credit: IG/Marlene Favela La actriz optó por un set rosa muy coqueto que mostró su abdomen tonificado. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez Vistiendo un traje negro de la marca Valco cubierto en lentejuelas, la presentadora maravilló en el final de El Retador. 2 de 9 Ver Todo Adamari López, Carmen Villalobos y Chiquibaby Carmen Villalobos, Adamari Lopez, Chiquibaby Credit: IG/Carmen Villalobos ¿Así o más bellas? Las presentadoras de Hoy Día se reunieron con la bella actriz, todas luciendo atuendos con tonos rosa. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Tania Rincón Tania rincon Credit: IG/Tania Rincón Divina lució la presentadora con un crop top fucsia, jeans blancos y tacones a juego. 4 de 9 Ver Todo Rosalía rosalia Credit: Backgrid/The Grosby Group Disfrutó de una noche celebrando su cumpleaños en Nueva York con un atuendo de botas oversized y vestido estilo lencería. 5 de 9 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas Credit: G3/The Grosby Group Regia lució la actriz en el estreno de su nueva película Blonde con una blusa dorada de Louis Vuitton y una falda negra muy chic. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Derrochó glamour en Milán tras su desfile de Dolce & Gabbana con esta propuesta metálica ceñida. 7 de 9 Ver Todo Khloe Kardashian Khloe Kardashian Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La hermana menor de Kim también se robó miradas con su conjunto monocromático de crop top blanco y falda a juego. 8 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Junto a su esposo Francois-Henri Pinault, la actriz disfrutó de un paseo por Venecia luciendo un traje vaporoso y sandalias de plataforma. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

