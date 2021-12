Adamari y Alaïa: ¡los divertidos pijamas a juego que lucieron frente al árbol para abrir regalos de Navidad! ¡El atuendo tenía un pícaro detalle que puso una sonrisa en la cara de los fans de mamá e hija! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López posó junto a su hijita a Alaïa para mostrar los divertidos pijamas que ideó para abrir los regalos de Navidad frente al árbol. Confeccionados con una tela de cuadros Vichy en blanco y negro, con detalles en rojo tanto en el cuello como al final de las largas mangas, la sorpresa venía cuando al volverse Alaïa y Ada mostraban con un divertido gesto la sorpresa que guardaba su derriere. Bordado en un cuadro rojo con hilo blanco sobre sus traseros, ¡podían leerse sus respectivos nombres! Adamari Alaïa Navidad Credit: IG Adamari López Adamari Alaïa Navidad Credit: IG Adamari López Adamari Alaïa Navidad Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los papás de Alaïa dan todo por su hija, pese a su separación hace unos meses, y tenían planeado pasar juntos la Navidad por su pequeña. Desafortunadamente, Toni Costa dio positivo al coronavirus y pese a que no pudieron cenar en familia en Nochebuena, logró disfrutar del momento de la apertura de los regalos a través de una ventana. "Ya que el árbol de Navidad está en la sala y hay muchas ventanas, abrimos una y yo desde fuera de la casa pude ver cómo ella abría sus regalos, los disfrutó, se ilusionó, yo le tomé video, foto, y bueno, pues la verdad súper contento", reveló aliviado. Gracias a las imágenes de Toni, pudimos ver que Adamari no olvidó incluir el atuendo del papá de Alaïa a juego con el de ellas. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Acaba un año de montaña rusa de emociones para la famosa actriz y conductora, quien tras separarse de su pareja de hace una década, triunfó en la pequeña pantalla como nunca y cambió radicalmente su imagen. ¿Qué sorpresas le deparará el nuevo año?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari y Alaïa: ¡los divertidos pijamas a juego que lucieron frente al árbol para abrir regalos de Navidad!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.