El look del día – diciembre 27, 2021

Marlene Favela, Ana Brenda Contreras y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito!

Kate Middleton

Regia lució la duquesa con un traje rojo vivo que llevó para tocar el piano en la abadía de Westminster.

Angelina Jolie

La actriz salió de compras en Los Angeles con un atuendo monocromático muy chic.

Adamari López

Junto a Alaïa, mamá e hija se vieron cómodas y coquetas con pijamas a juego.

Ana Brenda Contreras

Descansó en casa con sus cachorros luciendo una pijama roja adornada con plumas.

Marlene Favela

¡Qué cintura! Maravilló en las redes con esta propuesta verde ceñida, tacones a juego y una diadema chic.

Carmen Villalobos

Nos fascinó la combinación de esta prenda vaporosa blanca y negra con zapatos azules.

Jacky Bracamontes

La presentadora posó con sus cinco hijas, todas con vestidos rojo vivo perfectos para la navidad.

Daniella Álvarez

Disfrutó de un día bajo el sol con un traje de baño muy sensual tejido a crochet.

Pamela Silva

Celebró la Noche Buena en casa con este minivestido verde sofisticado.

