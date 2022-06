Famosa actriz de telenovelas vende su ropa interior usada: "son tanguitas muy finas impregnadas con mi olor" La colombiana Aura Cristina Geithner emprende este proyecto apenas un año después de abrir su canal en la plataforma OnlyFans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de tres décadas de carrera televisiva en su haber, Aura Cristina Geithner es una de las actrices colombianas que mejor ha sabido reinventarse, aprovechando las posibilidades que nos brinda el mundo de la tecnología y las redes sociales. Aunque muchos pusieron el grito en el cielo, la "potra zaina" inauguró hace más de un año su canal en OnlyFans, la plataforma de contenido bajo suscripción que le ha convertido en su propia jefa. "Yo no soy solamente una actriz de telenovelas, soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo" compartió con People en Español en el momento. Ahora, la también cantante, ha emprendido un nuevo proyecto igual de sensual y atrevido que consiste en vender su ropa interior usada. "Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias pero sí impregnadas con mi olor personal", declaró a Al rojo vivo (Telemundo). La intérprete de 52 años, quien luce una figura espectacular, presume con orgullo su cuerpo en diminutos bikinis y sensuales conjuntos de ropa interior deleitando a sus seguidores. "Soy atrevida, sensual, juego mucho a disfrazarme, con lencería, con transparencias" explicó Geithner a la cadena televisiva. Con su nuevo tema musical Querida socia presentado hace apenas un mes, la artista asegura haber sido una de las primeras actrices colombianas en entrar a la plataforma de pago, lo que fue "un escándalo". Sin embargo, con la aprobación de su hijo Demian dos Santos y sus seres queridos, a la emprendedora le importa poco lo que digan los que no la conocen. "A estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas", confesó a nuestra revista. "Hace mucho tiempo me liberé de eso porque lo que he construido de mi persona es mucho más fuerte, más valioso y más sabio". Obviamente activa en sus redes sociales, la amante del pilates cuida su alimentación para verse así de bien. Y aunque de momento no le interesa regresar a las telenovelas, sí continúa participando en otros proyectos audiovisuales como la serie Chichipatos que se estrenó en 2020 en Netflix y cumpliendo sueños, como desarrollar su carrera musical. "Uno tiene que actualizarse y aprovechar las oportunidades que la tecnología te brinda, uno no puede vivir del pasado, de las glorias que tuviste y de lo que funcionó en su momento", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la actriz, no son muchos los hombres que de momento compran su ropa interior pero ella le pone, como a todo lo que hace, su sello personal. Otros famosos que tienen cuenta en OnlyFans y comparten contenido exclusivo son Ninel Conde, Dorismar, Celia Lora, Lis Vega y Yanet García.

