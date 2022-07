La actriz Ruddy Rodríguez confiesa todos los retoques estéticos que se hizo a sus 55 años La intérprete y modelo subió un video a sus redes sociales contestando a la pregunta que más le hacen sus seguidores. ¿Cuántos retoques estéticos se ha realizado a lo largo de los años? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muy sincera con sus seguidores, Ruddy Rodríguez explicó que los únicos retoques estéticos que se ha hecho en su vida fueron a los 16 años y debido a que tuvo una caída donde se dañó el rostro. Ruddy Rodríguez Ruddy Rodríguez | Credit: Instagram La protagonista de las telenovelas más recordadas décadas de los 80 y 90, aún continúa irradiando una belleza natural que se puede apreciar en los videos que comparte con sus seguidores en redes sociales casi de manera diaria. Por ese motivo, muchos se preguntan si ese rostro radiante y rejuvenecido es natural. "¿Por qué la gente siempre me pregunta: 'Ruddy, ¿cuántas cirugías te hiciste?'. Bueno, a los 16 años me di un trancazo en la nariz... ¡bum! Estaba patinando y me caí y me golpeé en la nariz y en los dientes", comenzó explicando la venezolana a sus seguidores. "Pegué la cara contra el suelo y me lijaron el tabique de la nariz y los dientes", añadió sobre este accidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todavía no me quiero hacer nada, y digo todavía porque ya tengo 55 años y no me hice nada porque quiero aguantar. Pero si me tengo que hacer algo que sea algo sublime, algo sutil, porque yo no quiero verme distinta, yo quiero verme como Ruddy", finalizó la querida actriz. A pesar de que la última novela en la que participó fue en Amor de Carnaval en el año 2012 y ya no podemos verla frente de la cámara, la también empresaria tiene su propia marca de belleza con la que se mantiene ocupada. No solo mostrando los beneficios de sus productos, sino también compartiendo tips de belleza o remedios naturales que a ella le funcionan a la perfección.

