La actriz de Fast & Furious, Michelle Rodríguez, brilla en bikini rojo durante su escapada en Cerdeña

Michelle Rodriguez pasa el día jugando al baloncesto y nadando durante sus vacaciones en Cerdeña Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group

La actriz de Fast & Furious impresiona en bikini rojo mientras juega baloncesto en Italia. Además: Livia Brito graba escenas para Minas de pasión y más.

Michelle Rodríguez jugando baloncesto en bikini

Michelle Rodriguez pasa el día jugando al baloncesto y nadando durante sus vacaciones en Cerdeña Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group

La actriz Michelle Rodríguez y sus amigos disfrutaron de un día lúdico en un barco en Cerdeña, Italia. La actriz de Fast & Furious se divirtió jugando al baloncesto y dándose un refrescante chapuzón en el mar luciendo un diminuto bikini rojo.

Livia Brito grabando Minas de pasión

Livia Brito protagoniza la telenovela "Minas De Pasión Credit: Mezcalent

Livia Brito grabando una escena de la telenovela Minas de pasión, producción de Pedro Ortiz de Pinedo que estrena el próximo 21 de agosto por Las Estrellas en México y próximamente por Univision para Estados Unidos.

¡Feliz cumpleaños Selena Gómez!

Selena Gomez celebra su cumpleaños 31con una divertida fiesta temática de Barbie en WeHo Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Selena Gómez celebró su cumpleaños número 31 con una divertida fiesta privada temática de Barbie junto a sus amigos en West Hollywood.

Alessandra Ambrosio risueña en bikini

Alessandra Ambrosio muestra sus abdominales con un diminuto bikini blanco en Ibiza Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group

La modelo Alessandra Ambrosio, de 32 años, muy risueña mostrando sus abdominales con un diminuto bikini blanco en Ibiza.

Premiere de Dime lo que quieres (de verdad)

Tony Dalton, Angie Cepeda, Stephanie Cayo, Manolo Cardona dime lo que quieres Credit: Photo © 2023 Entrefam/The Grosby Group

Tony Dalton, Angie Cepeda, Stephanie Cayo y Manolo Cardona en la alfombra roja de la premiere de la película Dime lo que quieres (de verdad) en Ciudad de México.

