¿Quién veremos en la alfombra roja de los premios Oscar 2022?

Ariana DeBose

Ariana DeBose, West Side Story
Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

¡Qué emoción! Veremos a la joven actriz de raíces puertorriqueñas en los Oscars por primera vez.

Lin-Manuel Miranda

Lin-Manuel Miranda, Encanto
Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images

Nominado por su trabajo en "tick, tick…BOOM!" y "Encanto", es posible que el artista talentoso gane varios Oscars.

Penélope Cruz

penelope cruz, Chanel
Credit: Jamie McCarthy/WireImage

Nominada para mejor actriz por su rol en la última película de Pedro Almodóvar, es posible que veremos a la española luciendo una de sus marcas favoritas, Chanel.

Nicole Kidman

Nicole Kidman, Being The Ricardos
Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

¿Viste a la actriz australiana interpretando a Lucille Ball? Esperaremos verla en un traje regio como este de Armani.

Javier Bardem

Javier Bardem, Being The Ricardos
Credit: Gregg DeGuire/WireImage

Nominado por la misma película, "Being the Ricardos", también veremos al intérprete de Desi Arnaz.

Jessica Chastain

Jessica Chastain, venice film festival 2021
Credit: P. Lehman/Barcroft Media via Getty Images

Esperamos ver a la estrella de "The Eyes of Tammy Faye" en un vestido tan espectacular como el que lució en el festival de cine de Venecia.

Kristen Stewart

Kristen Stewart, Spencer, Gotham Awards
Credit: Taylor Hill/FilmMagic

Amada por los diseñadores, esperaremos ver a la protagonista de "Spencer" con un look fabuloso.

Olivia Colman

Oscars 2019, Olivia Colman
Credit: Steve Granitz/WireImage

También veremos a la actriz inglesa talentosa nominada por su trabajo en "The Lost Daughter".

