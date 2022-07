Mantén tu acné bajo control y presume de piel este verano con estos innovadores productos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería control acne verano Credit: Extreme Photographer/ E+ Si tienes problemas de acné en el rostro y en el cuerpo, es importante que mantengas tu rutina de belleza también durante los meses de calor. Estos productos te ayudarán a controlar desde los brotes a las cicatrices, para mostrar piel sin complejos. Empezar galería En la ducha control acne verano Credit: Cortesía Este gel para el cuerpo hipoalergénico está formulado con niacinamida, ácidos salicílico y láctico para equilibrar el pH de tu piel y combatir el acné. De uso diario, conseguirás la piel más suave y limpia. Red Body Wash, de Medicube. $33.25. amazon.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rostro equilibrado control acne verano Credit: Cortesía Esta mascarilla de arcilla australiana y prebióticos se siente cremosa en el rostro y acabará con el exceso de grasa, poros grandes y brotes dejando tu piel equilibrada y libre de imperfecciones. Oil Control Clearing Face Mask, de Sand & Sky. $34.90. sandandsky.com 2 de 10 Ver Todo En caso de emergencia control acne verano Credit: Cortesía Estos pequeños parches te salvarán la vida en caso de que te salga un granito de cabeza blanca. ¡No lo explotes! Tan solo aplica un parche y olvídate de que lo llevas. En 6 horas, tu problema habrá desaparecido. Mighty Patch, de Hero Cosmetics. $8.99. target.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ingrediente innovador control acne verano Credit: Cortesía Este suero en gel contiene peróxido de benzoilo micronizado, que seca el acné actuando sobre las bacterias que lo causan mientras que el resto de sus ingredientes hidratan y favorecen la cicatrización, reducen el sebo y suavizan la piel. Acne Defense Daily Treatment Serum, de Merle Norman. $43. merlenorman.com 4 de 10 Ver Todo Hidratación segura control acne verano Credit: Cortesía Uno de los pasos más importante en la lucha contra el acné es la hidratación, pues si resecamos la piel, el cuerpo producirá más grasa. Esta humectante ligera desarrollada por dermatólogos contiene aloe vera de grado médico y escualeno, que consiguen hidratar en profundizad, calmar las rojeces y restaurar el equilibrio sin obstruir tus poros. Oil-free Balancing Moisturizer, de Replenix. $34. replenix.com 5 de 10 Ver Todo Aliado imprescindible control acne verano Credit: Cortesía Todos debemos cuidarnos del sol, ¡pero en especial si sufrimos acné! Este bloqueador de amplio espectro, sedoso y ligero, es perfecto para pieles con problemas pues no contiene aceites y está formulado con niacinamida, ácido hialurónico y ácido láctico. Oil-free UV Clear Broad Spectrum SPF 46, de EltaMD. $39. eltamd.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tratamiento nocturno control acne verano Credit: Cortesía El retinol, además de ser un poderoso elemento anti arrugas, combate el acné. Este tratamiento ligero lo combina con con otros componentes como el ácido salicílico, citrulina y niacinamida para absorber el exceso de sebo, exfoliar, acelerar la recuperación de la piel, calmar y reducir las rojeces. Úsalo en la noche después de limpiar el rostro. Acne Relief Retinol Treatment & Moisturizer, de Perricone MD. $45. perriconemd.com 7 de 10 Ver Todo Acción controlada control acne verano Credit: Cortesía Aplica una pequeña cantidad de gel en los granitos y rápidamente verás cómo mejora su aspecto sin irritar ni resecar. Puedes usarlo en el rostro y en el cuerpo. Purifying Spot Gel, de Epionce. $40. epionce.com 8 de 10 Ver Todo Bruma 360 control acne verano Credit: Cortesía Esta bruma reduce la intensidad de tu acné a la mitad en 7 días. Sin resecar ni irritar la piel, limpia y previene los brotes gracias a su contenido en ácido salicílico, hammamelis, niacinamida, cica y zinc. Clear Genius Body Acne Spray, de Bliss. $18. blissworld.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Éxito viral control acne verano Credit: Cortesía Toda una sensación en TikTok, este gel con base de silicona reduce la apariencia de las lesiones de acné y de otras cicatrices como estrías, quemaduras, picaduras o cirugías, dejando la piel visiblemente más suave. Scar Gel Treatment, de Dr. Zenovia. $48. sephora.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

