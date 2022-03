Fabulista: descubre el ácido tranexámico, el ingrediente beauty del momento Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mujer, rostro radiante, skincare, cuidado de piel Credit: Getty Images ¿Manchas? ¿Hiperpigmentación? Este es el remedio que necesitas para combatir estas imperfecciones. Empezar galería ¿Qué es el ácido tranexámico? Skincare, suero Credit: Getty Images Este ingrediente eficaz es un derivado sintético de un aminoácido y es completamente seguro. Es más suave que otros ácidos, así que lo puedes incorporar a tu rutina de cuidado de tu piel sin preocupación. Se usa hace décadas en las cirugías para prevenir la pérdida excesiva de sangre, pero también sirve para aclarar y reducir las manchas de la piel. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Suero poderoso ácido tranexámico, cuidado de la piel, skincare, ingredientes Credit: Cortesía Elimina el daño solar, cicatrices de acné, melasma o hiperpigmentación con esta fórmula concentrada de ácido tranexámico, ácido kójico y vitamina B3. Discoloration Defense, de SkinCeuticals. $98.00. dermstore.com 2 de 7 Ver Todo Vitamina C ácido tranexámico, cuidado de la piel, skincare, ingredientes Credit: Cortesía Al ser un ácido suave, este ingrediente es la pareja ideal de la vitamina C para darle vida a tu tez. Multi-C Brightening Serum, de Bliss Pro. $29.99. target.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Ojos brillantes ácido tranexámico, cuidado de la piel, skincare, ingredientes Credit: Cortesía Prueba estos parches para combatir las ojeras creados por una esteticista latina, Joanna Vargas. Bright Eye Firming Mask Single, de Joanna Vargas. $15.00. joannavargas.com 4 de 7 Ver Todo Exfoliación suave ácido tranexámico, cuidado de la piel, skincare, ingredientes Credit: Cortesía Empareja la textura de tu piel y combate el acné con estas almohadillas exfoliantes. Daily Reveal Exfoliating Pads, de StriVectin. $45.00. dermstore.com 5 de 7 Ver Todo Opción de lujo ácido tranexámico, cuidado de la piel, skincare, ingredientes Credit: Cortesía Mima tu tez con este suero sedoso que combate las manchas y las arrugas a la misma vez. Concentrated Brightening Serum, de Clé de Peau Beauté. $205.00. saksfifthavenue.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Top pick ácido tranexámico, cuidado de la piel, skincare, ingredientes Credit: Cortesía Eficaz y económico, nos encanta esta opción poderosa y vegana de menos de $15. Discoloration Correcting Serum, de Good Molecules. $12.00. goodmolecules.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

