Fabulista: Dile adiós a las manchas con el ácido mandélico

¿Buscas eliminar las manchas del sol del verano? Este otoño, necesitarás este ingrediente estrella que emparejará el tono de tu piel y también combate el acné.

Piel perfecta

El ácido mandélico es un ingrediente exfoliante que se usa en los consultorios de los dermatólogos hace años por su eficacia. Además, es ideal para una tez sensible. Mandelic Acid 10% + HA, de The Ordinary. $8. Sephora.com

Tratamientos efectivos

Al combinar este ácido con otros ingredientes poderosos como el retinol, será tu mejor amigo contra las manchas. Mandelic Acid Treatment, de The INKEY List. $10.99. sephora.com

Top Pick

Fundada por una latina, Hyper Skin crea productos efectivos y fáciles de usar como esta mascarilla exfoliante. Hyper Even Fade and Glow AHA Mask,de Hyper! Skin. $48. Hyperskin.com

Tez limpia

El ácido mandélico también puede formar parte de tu rutina de belleza al diario a través de tu limpiador. Detoxifying AHA/BHA Gel Cleanser, de Community Sixty-Six. $16. Sephora.com

Elimina acné

Aparte de las manchas, el ingrediente puede mejorar el acné y la textura de tu tez. Breakout Clearing Liquid Peel, de Dermalogica. $29.50. Dermalogica.com

Mascarillas esenciales

Junto al ácido hialurónico, el mandélico prepara tu tez para recibir la mejor hidratación posible, así que esta combinación es perfecta para un facial en casa. Dawn Face Mask, de Joanna Vargas. $75. Dermstore.com

Dos en uno

Recibe los beneficios del ingrediente de skincare a través de tu maquillaje con esta base que también contiene protección solar. Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Foundation​ with Hyaluronic Acid, de Lancome. $47. Sephora.com

Cuero cabelludo

Si buscas mejorar la apariencia de tu cabello, ¡empieza por el cuero cabelludo! Cuando exfolias esta piel, puedes ayudar a fomentar más crecimiento. Scalp-Serum: Cooling Greens Exfoliating Scalp Treatment, de BREAD BEAUTY SUPPLY. $28. Sephora.com

