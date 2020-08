Esta es la razón por la que deberías estar usando ácido hialurónico Descubre las propiedades y beneficios del ingrediente más popular en las cremas para el rostro Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo has visto anunciado en televisión, en revistas y en la descripción de mil y una cremas antiarrugas, pero ¿realmente sabes lo que es y para qué sirve el ácido hialurónico? La Dra. Roberta del Campo, de Del Campo Dermatology & Laser Institute, en Miami, resuelve todas tus dudas sobre este ingrediente omnipresente y por qué deberías incluirlo en tu rutina de belleza. ¿Qué es exactamente el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es una sustancia de origen natural producida por las células de la piel, que ayuda a mantenerla humectada. Sostiene hasta mil veces su peso en agua. Piense en él como un imán de agua. Si nunca lo has utilizado, ¿por qué concentración recomienda empezar? No hay una guía estricta, pero yo recomiendo buscar productos que contengan al menos un 1% e, idealmente, productos que tengan peso molecular alto y bajo o productos mezclados con ácido hialurónico. ¿Cuál es el mejor momento para ponérselo, mañana o noche? Se puede aplicar por la mañana o por lo noche, pero lo más importante es que se aplique por debajo del humectante para resaltar sus resultados. Insisto, piense en él como un imán de agua que se adhiere a los otros productos de manera más efectiva. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto tiempo tardan en notarse resultados? Los resultados se notarán inmediatamente en el hecho de que tu piel lucirá más hidratada y flexible, pero para aquellos con una piel muy seca pueden ser necesarias varias aplicaciones para lograr un resultado más duradero. ¿Es recomendable para todo tipo de piel? Se puede usar sobre cualquier tipo de piel, pero es menos necesario en pieles grasas. Para aquellos con pieles grasas que quieran usar un producto con ácido hialurónico recomiendo evitar productos que contengan agregados aceitosos o productos que puedan bloquear los poros.

