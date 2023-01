Invierno cool: celebra el Día Nacional del Ácido Hialurónico con estos productos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería día nacional ácido hialurónico Credit: Cortesía La firma La Roche-Posay impulsa la celebración de este día para educar a los consumidores sobre las virtudes de este fabuloso ingrediente que hidrata en profundidad y tiene propiedades anti envejecimiento. ¿Ya lo usas en tu rutina? Empezar galería Fórmula completa día nacional ácido hialurónico Credit: Cortesía Anti envejecimiento y ultra hidratante, este suero con ácido hialurónico para rostro y cuello repara y devuelve la plenitud a la piel, dejándola suave y jugosa. HyaluB5 serum, de La Roche-Posay. $53.99. laroche-posay.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Crema ideal día nacional ácido hialurónico Credit: Cortesía La humectante perfecta para los días de frío, con péptidos, colágeno y ácido hialuróncio, dobla la hidratación de tu piel al instante, mejora la elasticidad y reduce las líneas de expresión a la vez que fortalece la barrera de protección natural. Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer, de Ole Henriksen. $51. olehenriksen.com 2 de 8 Ver Todo Formato innovador día nacional ácido hialurónico Credit: Cortesía Vierte el contenido de la doble ampolla en el envase de la mascarilla y aplícatela durante 20 minutos para dejar la piel hidratada, luminosa y revitalizada gracias a su fórmula rica en vitamina C y ácido hialurónico. Double Vita Tone Up Ampoule Mask, de Neogen Dermalogy. $29. neogenlab.us 3 de 8 Ver Todo Anuncio Manos y pies día nacional ácido hialurónico Credit: Cortesía Porque no solo la cara necesita un extra de hidratación, esta fórmula con hongo de nieve y corteza de pino, no solo aporta ácido hialurónico sino que promueve la producción natural de este ingrediente humectante. Además su aroma te dejará muy relajada. Hand & Foot Massage Cream, de Shikohin. $44. shikohin.com 4 de 8 Ver Todo Besos jugosos día nacional ácido hialurónico Credit: Cortesía Los ingredientes de esta mascarilla para labios suaves, hidratados y protegidos además de darles una apariencia más llena y seductora. Willow & Sweet Agave Plumping Lip Mas, de Alpyn Beauty. $28. alpynbeauty.com 5 de 8 Ver Todo Pieles sensibles día nacional ácido hialurónico Credit: Cortesía Formulada con ingredientes naturales fermentados, esta crema alivia la tirantez, el enrojecimiento y el picor de las pieles más secas y sensibles, dejando tu rostro suave, firme y con un aspecto húmedo. Además, sella los activos que protegen y refuerzan la barrera natural de la piel. Barrier Cream with Fermented Honeybush and Hyaluronic Acid, de Urban Calm. $45.facetory.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Abrazo protector día nacional ácido hialurónico Credit: Cortesía Una loción que rejuvenece tu piel y la mantiene elástica y fuerte. Enriquecida con ácido hialurónico y aceite puro de cáñamo, mantendrá tu cuerpo en plena forma. Beauty Actives Ocean Breeze Herbal Body Moisturizer with Hyaluronic Acid, de Hempz. $21.99. hempz.com 7 de 8 Ver Todo Brillo día nacional ácido hialurónico Credit: Cortesía Con jugo de hoja de olivo, este suero combate los efectos dañinos de los cambios de clima. Su gran concentración en ácido hialurónico humecta y devuelve a tu piel su brillo saludable y natural. Climate Adaptive Organic Desert Nectar Serum, de Mojave Desert Skin Shield. $48. mojavedesertskinshield.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

