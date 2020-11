Close

Ácido hialurónico: descubre el secreto contra el envejecimiento Durante nuestro People VIP de este miércoles hablamos sobre todos los secretos del ácido hialurónico y su papel como agente hidratante para mantener nuestra piel más joven. Por Joan Wallace Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cuidado efectivo de la piel es uno de los secretos más bien guardados de las celebridades a quienes vemos con unos rostros radiantes y por lo regular nos preguntamos ¿qué tipo de productos utilizan para mantener una cara tan ‘perfecta’? ¿cómo podemos lograr la mejor versión de nuestra piel sin gastar miles de dólares en productos? ¿cómo saber cuáles son los ingredientes más efectivos para lucir bellas? Para todas estas preguntas, hoy les tenemos una recomendación especial, se trata del ácido hialurónico. Este tiene una gran capacidad de preservar la humedad, además de atraer y retener moléculas de agua y es un componente clave para el funcionamiento de la piel y algunos de nuestros tejidos. Image zoom La buena noticia es que nuestro propio cuerpo produce este ácido, sin embargo al envejecer se disminuye en nuestro cuerpo y ahí entra la utilización de productos que contengan este ingrediente en específico el cual nos ayuda a reparar la piel, hidratarla y luchar contra los signos del envejecimiento como esas arrugas que nos persiguen al cruzar los treinta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para añadir el ácido hialurónico en su rutina de belleza y en su vida, les recomendamos estar atentos a los productos que le contienen. Uno de nuestros favoritos es de Neutrogena y se llama Hidro Boost con ácido hialurónico con un 17% de capacidad de hidratación. Con unas gotitas de este producto en nuestro humectante o incluso en la base de maquillaje, hace la diferencia. No tiene olor alguno y se adhiere perfectamente a la piel. ¡Ya saben! La próxima vez que vayan a adquirir algún producto de belleza, miren las etiquetas y aquellos que realmente puedan nutrir tu piel, en especial pongan atención al ácido hialurónico. ¡No se arrepentirán!

