Aceite de semilla de girasol: ¡olvídate del cabello reseco (y del frizz)! Este poderoso aceite natural derivado de las semillas de la espectacular flor es el remedio perfecto para tratar tu melena. Conoce sus beneficios ¡y comienza a usarlo YA! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El aceite de semilla de girasol es rico en vitamina E, ácido linoléico (con ácidos grasos omega 6) y ácido oléico (omega 9); ingredientes poderosos que ayudan a mantener la suavidad e hidratación del cabello. En este video de los #EspecialesconKika que verás arriba, conocerás un poco más sobre el origen de la planta, aprenderás más sobre sus propiedades y beneficios y verás cómo convertirlo en un ingrediente imprescindible para el cuidado de tu melena. semillas girasol Credit: Cortesia Kika Rocha Aquí te enumeramos algunos de los beneficios que este ingrediente aportará a tu pelo: -Previene el envejecimiento capilar pues refuerza el cabello de raíces a puntas -Alivia la irritación en el cuero cabelludo -Hidrata y suaviza las puntas abiertas -Combate el frizz y hace que la melena esté mucho más manejable. -Actúa como agente impermeable para proteger el cabello en las temporadas más extremas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También te aconsejamos tres formas prácticas de usar el aceite de semillas de girasol en tu cabello: La primera y más práctica es buscar productos capilares que ya lo contengan en su fórmula, como shampoos, acondicionadores, sérums, mascarillas, tinturas o cremas para peinar. Esta alternativa es más segura, constante y efectiva. Por eso no dejes de leer las etiquetas de los productos disponibles en farmacias y líneas de salón para encontrar la que más se acomode a tu cabello. La segunda es utilizar el aceite de semillas de girasol directamente en tu cabello en mínimas cantidades para evitar la resequedad y el frizz a lo largo del día. Usa un poco de aceite, el equivalente más o menos al tamaño de un frijol, frótalo en las manos y distribúyelo de medios a puntas sobre el pelo húmedo antes de peinarlo. Por último, semanal o quincenalmente recurre a una mascarilla intensiva, que tenga este aceite. Aplícala a lo largo del cabello (después del shampoo) y deja actuar durante 20 minutos. Al final, enjuaga con agua tibia y repite cada 15 días. aceite girasol pelo Credit: Cortesia Kika Rocha ¡Ya lo sabes! Usar buenos productos y seguir estos trucos sencillos con este potente aliado son las claves para un cabello envidiable.

