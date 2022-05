El aceite perfecto para las chicas con pieles sensibles Elaborado con potentes ingredientes, este producto le da un visible cambio a la piel en pocas semanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos conscientes de que mantener la piel en óptimas condiciones, no es tarea fácil, sobre todo cuando ya se nos pasaron esos años de juventud. Pero no podemos negar que todo esfuerzo para mantener el rostro fresco y joven, sí que vale mucho la pena. Entre humectantes, protectores solares, cremas antiarrugas y demás, a veces no sabemos qué más usar para mantener el rostro libre de arrugas y con ese glow envidiable. Ahora bien, de lo que sí estamos seguras es que uno de los productos más importantes en toda rutina de belleza, es sin duda, el aceite facial. Este producto se puede convertir en tu mejor arma en contra del paso del tiempo. Aparte de que penetra profundamente en la piel, te ayuda a mantener la humectación por más tiempo mientras combate los radicales libres. Uno de los mejores para combatir la resequedad y darle esa luminosidad a la piel que tanto nos gusta, es el Undaria Argan Oil, de oSea. Este producto está compuesto con algas undarias, que depositan antioxidantes y propiedades anti-edad a la piel, al igual que aceite de argán, que es rico en ácidos grasos, ácido felúrico y vitamina E, ingredientes que hidratan y aportan suavidad y protección. Además, contiene aceite de lavanda y de manzanilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN aceite facial, osea Credit: Cortesía Es ideal para las pieles sensibles o que tienden a tener rojez. Lo puedes aplicar tanto en el día como durante la noche para que tenga mayor efectividad. Es realmente uno de los mejores aceites del momento porque en poco tiempo ver una gran diferencia en la piel. Si lo pruebas no te arrepentirás. El Undaria Argan Oil, de oSea cuesta $72 y lo puedes comprar en nordstrom.com

