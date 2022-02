Probé uno de los mejores aceites para el rostro y esto fue lo que pasó Está compuesto con aceites prensados en frío, al igual que con vitamina E. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi empezó a cambiar cuando por culpa de la pandemia tuvimos que encerrarnos y trabajar desde casa. Se veía opaca y la sentía superseca. Empecé a usar más mascarillas y a usar un hidratante más espeso que tuviera más propiedades ideales para las pieles secas. Como eso no fue suficiente empecé a usar más aceites y noté que me estaban ayudando muchísimo. Fueron muchos los aceites que traté en todos esos meses y aunque varios me gustaron mucho, hubo uno que se convirtió en mi favorito. Hablo del Honey Infused Face Oil, de Gisou, un producto que en los últimos meses ha hecho maravillas en mi piel. Está compuesto con un 97% de aceites prensados en frío, una de las mejores formas de extraer aceites porque que de esta manera no se destruyen muchos de los nutrientes que tienen. Tiene una infusión de miel Mirsalehi y aceite de girasol que hidratan profundamente, al igual que aceite de semillas de uva que ayuda a emparejar la piel. Además, contiene vitamina E que aparte de prevenir daños causados por los radicales libres, también fortalece la barrera que protege la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN aceite facial, honey infused oil de Gisou Credit: Cortesía Desde que lo empecé usar sentí la piel mucho más hidratada, una hidratación que se mantiene durante todo el día. Me encanta que lo puedo usar debajo del maquillaje sin que mi piel luzca grasosa. Pero lo mejor de todo es que he notado que mi piel luce más pareja y que tiene un glow increíble. Estoy totalmente fascinada con este aceite. Es, sin duda, uno de los mejores del mercado. Es tan bueno que casi siempre está agotado. El Honey Infused Face Oil, de Gisou cuesta $60 y lo puedes encontrar en us.gisou.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Probé uno de los mejores aceites para el rostro y esto fue lo que pasó

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.