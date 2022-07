Aliados de la naturaleza: propiedades del aceite de jojoba que debes conocer Este aceite maravilla es beneficioso para tu cabello, tu cuerpo y rostro y es tan suave que pueden usarlo las pieles combinadas o grasas. ¿Ya lo usas en tu rutina? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Beneficios piel cabello aceite jojoba Credit: Artem Varnitsin/ EyeEm El aceite de jojoba es un aliado de la naturaleza maravilloso, que sirve para mejorar el aspecto de nuestro rostro, el cabello y la piel de nuestro cuerpo de la cabeza a los pies. Este elemento, tan preciado en el mundo de la cosmética, se extrae de un pequeño arbusto originario de México y el sur de Estados Unidos llamado Simmondsia chinensis. Se caracteriza por tener un color oro brillante, y a diferencia de otros aceites vegetales, ni se oxida ni adquiere malos olores, sino que dura mucho tiempo en buen estado. Es rico en vitamina E, ácidos grasos, cerámicas, minerales y lípidos que combaten diferentes preocupaciones de belleza. Como curiosidad, es uno de los ingredientes que más encontramos en la cosmética coreana, que siempre busca elementos de origen natural con múltiples beneficios. En el cabello Beneficios piel cabello aceite jojoba Credit: Deepak Sethi/ E+ Este aceite puede ser el secreto detrás de un pelo sedoso y brillante. Lo puedes encontrar en champús, acondiocnadores, mascarillas… y también aplicar directamente el propio extracto. Ideal para el pelo dañado, seco o sin brillo proporciona un extra de hidratación de manera natural. Y además de nutrir, revitaliza y mejora su aspecto. Incluso puede disminuir las puntas abiertas y evitar el quiebre de las fibras capilares. También es útil para el cuero cabelludo por sus propiedades antibacterianas, antimicrobianas y antifúngicas, podría ayudar a evitar la caspa y otras infecciones. Si lo aplicas mediante masajes en la cabeza, hidrata las raíces del pelo, disminuye la sequedad y favorece el crecimiento. En el rostro Beneficios piel cabello aceite jojoba Credit: Protosck-Studio/ iStock Sus componentes ayudan a mantener la piel hidratada y sana. Y aunque es un aceite, no deja sensación grasosa y se absorbe con rapidez. Además es no comedógenico, por lo que hasta las pieles combinadas o grasas se pueden beneficiar de sus virtudes sin temor. Retrasa el envejecimiento por su poder antioxidante, pero también es antiseborreico, ayudando a las pieles con acné y dermatitis a regular la producción de sebo. Además se ha descubierto que tiene propiedades antimicrobianas, antisépticas y antiinflamatorias y que podría inhibir el crecimiento de las bacterias que causan el acné, utilizado en conjunto con otros tratamientos específicos. En el cuerpo Beneficios piel cabello aceite jojoba Credit: Sorrasak Jar Tinyo/ Moment El aceite nutre la piel pero, además, si se aplica en la piel húmeda evita la evaporación de agua de las capas más superficiales de la piel, evitando la deshidratación y dejando la piel suave e elástica. Al ser un aceite de absorción rápida hace que su aplicación después del baño o de la ducha sea muy fácil y cómoda, ideal para los días en los cuales da pereza echarse la crema o loción hidratante. Su textura lo convierte además en el aceite ideal para realizar masajes, pues como hemos mencionado se absorbe con rapidez y pueden usarlo las pieles grasas sin miedo a los brotes. Y si sueles tener rozaduras y durezas en los pies o necesitas darles un baño de hidratación, aplica un poco de jojoba sobre los pies y notarás como están mucho más suaves e hidratados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por todas estas razones, el aceite de jojoba es un excelente aliado que debes incluir en tu rutina de belleza si no lo has hecho ya. ¿Conocías todas sus virtudes?

