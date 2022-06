Este aceite combate los signos del envejecimiento y es perfecto para usar debajo del maquillaje Llevo pocas semanas usándolo y estoy fascinada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los beneficios que tienen los aceite faciales son interminables y por eso se han convertido en un must dentro de la rutina de belleza de muchas mujeres. Los beneficios que tiene este producto van mucho más allá de un simple suero. La mayoría de los aceites faciales están formulados con una alta concentración de vitaminas e ingredientes naturales que hacen maravillas en la piel. Es por eso que si no lo estás usando, debes empezar ya. Es cierto que hay muchísimas opciones en el mercado y elegir uno que vaya con tus necesidades puede ser un poco confuso. Pero no te preocupes porque nosotras ya los hemos probado casi todos y sabemos cuáles son los mejores del momento, como por ejemplo el que he estado usando el último mes y que me tiene muy complacida. Hablo del producto The Good Oil, de The Organic Skin Co, un aceite facial que le ha sentado de maravilla a mi rostro. Está compuesto con aceite de cúrcuma que suaviza y calma los brotes de acné, al igual que madreselva que está repleta de vitaminas y minerales. Además, también tiene romero, que ayuda a mejorar las líneas de expresión y combate los demás signos del envejecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aceite Facial Credit: Cortesía En las pocas semanas que llevo usándolo he notado que mi piel está más suave y tersa. Me gusta mucho porque al usarlo no siento la piel grasosa ni pegajosa, como puede pasar con otros productos de su clase. Incluso, es perfecto para usar debajo del maquillaje porque te deja un glow hermoso. Con su contínuo uso las líneas de expresión van mejorando y la piel luce rejuvenecida. Yo estoy fascinada. Esta maravilla de producto cuesta $34.95 en theorganicskinco.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este aceite combate los signos del envejecimiento y es perfecto para usar debajo del maquillaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.