¿Qué es el aceite de chébé y cómo aplicarlo para tener un cabello del otro mundo? El secreto milenario de las mujeres de Chad en África llega a tus manos para aportar brillo, salud e hidratación a tu cabello y a tu piel gracias al esfuerzo de una pionera en la industria Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zawa Petersen es originaria del norte de Chad en Africa. Mientras crecía, aprendió una gran cantidad de rituales de belleza tradicionales incluido el Chébé, un ritual de belleza durante el cual las mujeres chadianas usan un polvo hecho de semillas del árbol croton gratissimus para tratar y hacer crecer su famoso cabello largo. En este vídeo verás de qué se trata, cómo se obtiene y fabrica el aceite y cómo aplicarlo. La eficacia del Chébé, junto con otras costumbres africanas, la inspiraron para crear Salwa Petersen, una colección de productos limpios y de alto rendimiento que combinan lo mejor de la naturaleza y las recetas rituales de Chad con la tecnología actual. african cave paintings Credit: Cortesia Sawa Petersen La historia de Salwa es muy interesante. Es admirable que una profesional, toda una abogada graduada de Harvard en EU y de la Sorbona de Paris haya decidido cambiar de rumbo y trabajar en el desarrollo de productos para las marcas de belleza más grandes del mundo. A lo largo de varios años, ayudó a lanzar algunos de los productos de cuidado personal más vendidos de la actualidad y aprendió hasta convertirse en una experta en el cuidado del cabello y el desarrollo de fragancias naturales para así finalmente lanzar hace menos de dos años su propia línea de productos. Chad women Credit: Cortesia Sawa Petersen Su filosofía responsable no sólo se limita a estas excelentes y novedosas alternativas para el cabello y la piel, contribuye también a pagar a las mujeres recolectoras de las semillas del Chébé un salario justo por su trabajo. Además el 2% de la venta de sus productos ayuda también la conservación de los parques naturales africanos de su región con el African Parks Network. Sawa aceite Credit: Cortesia Sawa Petersen Sus productos estrella, el aceite para tratar la piel ideal para todos los tipos de cutis o edades y su crema capilar incorporan además de ingredientes como el chébé, la espirulina, el sésamo, el sándalo o los dátiles africanos, la magia de los secretos transmitidos de generación en generación en su familia. Hasta la maravillosa y única fragancia de sus productos es una invaluable herencia de su bisabuela. Disponibles en salwapetersen.com sawa hair cream Credit: Cortesia Sawa Petersen SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salwa Petersen con su línea de productos nos invita a viajar en el tiempo y el espacio, a disfrutar del cuidado personal y a celebrar un estilo de vida auténtico, libre y contemporáneo, inspirado en los pueblos nómadas de Chad. Sawa Image Credit: Kika Rocha No dejes de ver el vídeo y descubre estos secretos para que los rituales de belleza atemporales del África ahora sean tuyos.

