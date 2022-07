Aliados de la naturaleza: ¿conoces todos los beneficios del aceite de almendras dulces? ¡Que no falte en tu tocador! Mira todo lo que puede hacer por tu piel y tu cabello este regalo de la naturaleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir beneficios aceite almendras Credit: Adene Sanchez Del fruto del almendro se obtiene un aceite que prensado en frío ofrece muchísimos beneficios gracias a su composición basada en grasas monoinsaturadas como los ácidos grasos omega 3 y omega 6, oleico, palmítico, proteínas, sales minerales y vitaminas A, B y E. Por eso no es de extrañar que desde tiempos inmemoriales se utilice en tratamientos y productos de belleza para la piel y el cabello, tanto solo como junto a otros ingredientes naturales. Un uso que se extiende hasta la actualidad y que podemos encontrar sin problemas en formato puro así como en multitud de productos cosméticos ¡incluso maquillaje! disponibles en las farmacias, supermercados y tiendas especializadas de belleza. beneficios aceite almendras Credit: Nichifor Grigore / 500px Pero ¿qué beneficios son estos y cómo puedes incluirla en tu rutina? En el cabello Este aceite puede convertirse en tu mejor aliado a la hora de tratar varios problemas capilares. Lo puedes usar como si fuera un suero, aplicándolo de medios a puntas tras el lavado, o a modo de mascarilla. Perfecto para el cabello seco, desnutrido o con puntas abiertas Mejora la sequedad del cuero cabelludo o la dermatitis seborreica Aporta suavidad y brillo Podría ayudar a prevenir la caída capilar beneficios aceite almendras Credit: Deepak Sethi/ E+ En la piel Es súper hidratante y mantiene la piel protegida gracias a sus ácidos grasos Poder regenerador que reduce y previene la aparición de estrías Por su gran cantidad de vitamina E es antioxidante Previene y suaviza las arrugas Reduce las ojeras Es un gran emoliente, así que se puede aplicar sobre zonas muy secas, incluso en eccemas o herpes Efecto humectante que también trata heridas o quemaduras leves ¡Puedes usarlo como desmaquillante! Dejará tu rostro limpio y suave. Si lo usas en las pestañas, además de eliminar el maquillaje la fortalece y les ayuda a crecer beneficios aceite almendras Credit: LaylaBird/ E+ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Queda claro que tener a mano este aliado de la naturaleza puede ayudar a solucionar diferentes preocupaciones cotidianas. Incluso si en su forma pura es comestible (cuidado que no todos lo son), te puede echar una mano con algunos problemas estomacales como el estreñimiento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aliados de la naturaleza: ¿conoces todos los beneficios del aceite de almendras dulces?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.