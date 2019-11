Estos son los 3 accesorios que necesitas para completar tu armario de otoño Invierte en estas 3 piezas con las que puedes crear mil y un looks y jamás pasarán de moda. ¡Prometido! By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha vuelto a pasar. Sin saber cómo te has visto de repente sin ropa y con el termómetro por los suelos. ¿Qué me pongo? Evita ese horror cada mañana haciéndote con tres accesorios todoterreno clave que te levantan cualquier look dentro y fuera de la oficina. ¡Y no pasan de moda! Botines de estampado animal: el leopardo lo cubre todo esta temporada, pero con un solo guiño en esos colores ya es suficiente para darle un toque más cool y moderno a tu look y desmarcarte del típico negro y marrón liso de estas fechas. Image zoom Cortesía de la marca Matisse Billie boots, $160 en Belk.com Conecta con la JLo que llevas dentro rematando tus looks con un sombrero de fieltro en estos colores que pegan con cualquier abrigo y look y le dan a tus estilismo 10 puntos de elegancia al instante. Además protege tu pelo del frizz y las inclemencias del tiempo. Image zoom Este modelo es el Felt Shade Hat de G. Viteri, una marca que trabaja con artesanos en Perú para hacer estas piezas intemporales, super fashion y hechas a mano respetando las normas de comercio justo y el bienestar de sus trabajadores. $89 en fashionkind.com Image zoom Cortesía de la marca Un cinturón como este negro con detalle dorado de aire vintage en el centro es ideal para combinar con pantalones, vestidos y hasta por encima del abrigo para darle un toque más chic a tu look. Este es de Maison Boinet, una casa tradicional que lleva más de cien años produciendo cinturones y accesorios de piel made in France. $115 en modaoperandi.com Advertisement EDIT POST

