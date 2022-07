Accesorios y herramientas para peinar tu cabello de manera fácil, rápida y a la última este verano Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Herramientas accesorios peinados verano Credit: JGI/Jamie Grill ¿Quién dijo que el calor está reñido con lucir el pelo bien peinado y con estilo? Sea cual sea tu textura natural, estas opciones te ayudarán a presumir tu cabello en solo minutos. Empezar galería Cepillo multifunción Herramientas accesorios peinados verano Credit: Cortesía ¿Harta de usar un cepillo en seco, otro en húmedo, un peine para desenredar y otro para el secado? Eso se acabó con este cepillo diseñado por el estilista Joseph Maine. Con sus cerdas sintéticas flexibles de dos larguras puedes usarlo en cualquier ocasión, sin miedo a que tu pelo se quiebre. Además de acabar con los nudos, protege, da brillo a la melena y elimina el frizz. Tame Your Mane, de Trademark Beauty. $18.99. shoptrademarkbeauty.com

Toque natural

La rafia es uno de los tejidos estrella del verano, además de en bolsos y sombreros, una manera muy cool de lucirlo es con esta diadema que combina tanto como shorts y camisetas como vestidos ¡o trajes de baño! Consigue un aire boho-chic al momento y atrae todas las miradas. Raffia Woven Headband, de The Hair Edit. $11.79. thehairedit.com

Apuesta sostenible

Hechos de bambú, estos pasadores son cómodos, modernos y mantendrán tu cabello recogido en su lugar todo el día sin dañarlo. Puedes usarlos sea cual sea tu textura de pelo y además vienen en un empaque reciclado y reciclable. French Hair Pins, de Planet Goody. $5.98 el pack de dos. amazon.com

Básico con estilo

Este "sprunchie" tiene un elástico en forma de espiral en su interior que sujeta tu coleta o moño con seguridad, y está recubierto por una suave tela que cuida tu pelo. Este modelo está diseñado con el futbolista Rúrik Gíslason en tonos pastel con efecto desteñido, perfectos para el verano. Sprunchie Slim Twist It Up Rúrik Gíslason, de Invisibobble. $10.40 el pack de dos. invisibobble.com

Tradición colorida

¿Te levantas y no sabes qué hacer con tu pelo? Esta balaca, similar al turbante pero con un nudo menos llamativo, viene lista para usar y está confeccionada en poliéster que protege tu cabello del sol y absorbe la humedad con rapidez, manteniéndote fresca y a la última. Los accesorios de esta firma se inspiran en elementos de la cultura afro rescatados por su fundadora, la colombiana Angélica Balanta, para empoderar a las mujeres. Balaca con nudo BL tradicional, de Miss Balanta. $51. missbalanta.com

Secado eficiente

Herramienta de profesional, este secador es ligero y compacto, pero que no te engañe porque es tan potente que reduce el tiempo de secado a la mitad, consume un 70% menos de energía y con 8 opciones de calor y velocidad, tiene además una función ION que da un brillo sin igual a tu cabello. Pro Dryer 2000, de Harry Josh. $249.99. harryjoshprotools.com

Moda chic

Úsalas de manera individual para darle a tu look un toque delicado, o todas a la vez para ir a la última. Hechas de metal pulido y decoradas con brillantes cristales, son el accesorio perfecto para llamar la atención. Real Style Mixed Sizes LOVE Decorative Pins, de Scünci. $8.40 el pack de 4. scunci.com

Estilo protector

Este pañuelo satinado es tan suave que protege tu cabello de romperse, previene el frizz y mantiene tu pelo en orden mientras duermes, lleves el peinado que lleves. Además, su largura extra y su diseño tie-dye, te permite llevarlo como cinta, turbante o cubriendo toda la cabeza. Soft Satin Wrap Scarf, de Kiss Colors & Care. $5.29. kisscolors.com

Arte de magia

No todas tenemos la suerte de tener una melena larga y frondosa. Si es tu caso, no temas recurrir a las extensiones para conseguir el efecto deseado, como esta especialmente diseñada para obtener una coqueta cola de caballo ¡al instante! Cuenta con una tira que se enrolla en tu coleta y varios enganches para un resultado súper natural. 18in Straight Pony, de HairDo. $49. amazon.com

Dúo dinámico

Diseñados para cabellos con textura, este set de cepillo y peine desenredan con suavidad, pero son fuertes y duraderos. Con un mango ergonómico, puedes ajustar la anchura del cepillo según tu tipo de pelo y usarlo en seco o húmedo, lo que te ahorra tiempo y energía. Detangling Hair Brush Comb Set, de Urtheone. $7.99. amazon.com

