Primavera fabulosa: accesorios de cabello para lucir como una reina esta temporada

Pasadores, horquillas, peinetas, diademas... esta primavera se llevan los accesorios llamativos para decorar tu cabellera. Desde flores, a brillantes, pasando por divertidas formas y materiales, dale un toque original a tu look con estas piezas.

Vuelta a los 2000

La mariposa está viviendo una segunda juventud, desde que se pusiera de moda a comienzos de los 2000. Después de la ropa y complementos ha llegado también a los accesorios de pelo como esta gran pinza dorada perfecta para crear románticos recogidos. Large Gold Butterfly, de The Hair Edit. $14.99.thehairedit.com

Estampado floral

El estampado por excelencia de la temporada son las flores y nos ha encantado esta diadema con cierto aire vintage. Puedes combinarla con pantalones de mezclilla o un vestido campestre. Diadema de tela, de Old Navy. $12. oldnavy.gap.com

Firma latina

Estas pinzas forman parte de la colección Goody Tru, que celebra la visión de varios creadores procedentes de diferentes culturas, y han sido diseñadas por la artista visual mexicana Hola Lou inspirada por las formas geométricas y los colores de México. Pinzas medianas, de Goody. $6.98. walmart.com

Onda divertida

Con tres sets de dos a elegir, estas peinetas acrílicas se presentan en tonos alegres y mensajes divertidos en español. Además se agarran muy bien en cualquier tipo de cabello. Duo de peinetas, de Ceremonia. $16. ceremonia.com

Toque elegante

Este pasador clásico de color dorado, no pasará inadvertido aunque sea de diseño sencillo. Sus líneas limpias le darán a tu cabello un toque muy elegante sin esfuerzo. Rectangle Hair CLip, de Motf. $4.99. shopmotf.com

Poderosa y eco

Una forma fácil y rápida de elevar tu look es usar una pinza vistosa para recogerte el cabello. Esta de diseño abierto, en tamaño XXL puede hasta con el pelo más grueso, está hecha de material reciclado y con un acabado nacarado muy chic. Eco-Friendly Jumbo Open Shape Claw Clip, de Kitsch. $12. mykitsch.com

Aire glam-rock

Esta innovadora horquilla no daña ni marca el cabello, además de que apenas se nota por ser transparente. Decorada con perlas y cristales brillantes le darán a tu peinado un glamour especial y diferente. WAVER To Bead or not to Bead, de Invisibobble. $9.95 el pack de tres. invisibobble.com

Halo divino

Además de estampadas o de tela, puedes llevar flores metálicas en tu cabeza. Esta fina diadema con tres bandas dará un toque etéreo, como de cuento de hadas a cualquier atuendo. Diadema decorada con flores, de H&M. $19.99. hm.com

Trío clásico

Estas pinzas de acetato de celulosa con estampado de carey quizá te recuerden a tu infancia, y ahora se reinventan en nuevas formas y con dientes de cocodrilo para completar cualquier estilo, moños, trenzas, colas, semirrecogidos... puedes llevar las tres juntas o por separado. Tortoise Barrettes, de Flirty Pineapple. $11.11 el pack de tres. flirtypineapple.com

Corona florida

Como si de una corona se tratara, la diadema se reinventa en todos los tamaños y materiales y se llevan en todo tipo de cabellos sea rizado, liso, ondulado, ¡incluso corto! Este diseño monocromático convertirá tu look de normal a glamoroso en segundos y es perfecta para eventos formales. Diadema de flores, de Zara. $59.90. zara.com

