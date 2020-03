El accesorio 80´s que se va a volver a poner de moda gracias a Chanel Lo que no puede faltar en tu outfit de la próxima temporada By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para cerrar con broche de oro la semana de la moda de París, hoy ha tenido lugar el primer desfile de otoño/invierno de Chanel sin Karl Lagerfeld. Después de que el modisto alemán falleciera hace poco más de un año, la francesa Virginie Viard asumió las riendas de la Maison y no cabe duda ya de que pretende darle un aire más moderno a la marca. Prueba de ello son los crop tops y shorts con los que tops como Gigi Hadid o Kaia Gerber han desfilado sobre la pasarela del Grand Palais de la capital francesa. Pero un accesorio que nos ha llamado la atención y que seguro da el salto de la pasarela a las calles el próximo otoño son las medias de plumeti, o medias semitransparentes con puntitos para los que no estén familiarizados con el término. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, estamos hablando de Chanel, así que las medias tenían que tener algún detalle único, extra y muy exclusivo. Si te fijas con más detalle en una foto con zoom, podrás observar que no se trata de simples lunarcitos bordados si no de la doble “C” que se ha convertido en el emblema más incondundible de la marca y que decora broches y cierres de los bolsos y accesorios más míticos de la Maison. Image zoom Hemos encontrado una marca de leggings, leotardos y medias con conciencia eco que presta especialmente atención a los materiales que usa, como nylon reciclado.Las medias y leotardos de la marca Canadiense Rachel están diseñadas en Canadá y fabricadas en Italia. Además de asegurarse de que las condiciones de trabajo en Italia son las mejores posibles, desde la web de la marca aseguran que tratan de reducir al mínimo su impacto medioambiental reutilizando las medias dañadas y convirtiéndolas por ejemplo en esponjas para fregar los platos y lavar las oficinas, reciclan y se encargan de optimizar los excedentes y material dañado para que no termine en el vertedero. Image zoom Las medias están a la venta en su web, fromrachel.com, donde además puedes encontrar más información sobre los detalles de fabricación y reciclaje de este material, además de medias ideales que van a competir tus outfits de otoño-invierno. Advertisement

