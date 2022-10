Talento y tendencias: los looks más espectaculares de la Academy Museum Gala 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Axelle/Bauer-Griffin// Steve Granitz/FilmMagic Aunque es solo su segunda edición, esta entrega de premios del Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles es una de las más esperadas por su alfombra roja. Una noche donde los diseños con brillos, transparencias y pedrería convivieron con estilos más sobrios y recatados en colores oscuros. Empezar galería Eiza González Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Simplemente espectacular, la mexicana dejó a todos boquiabiertos con este vestido estilo columna de brillos rojos con cola de LaQuan Smith, que combinó con impactante joyería de Bulgari. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Selena Gómez Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Muy elegante vimos a la cantante de raíces mexicanas con este clásico traje sastre de Armani con solapas satinadas y hermosas joyas de Cartier. Dentro de la fiesta, Gómez se tomó una foto con Hailey Bieber, quien recientemente aclaró que no existe drama entre la dos por su relación con Justin Bieber. 2 de 12 Ver Todo Amal Clooney Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Steve Granitz/FilmMagic Aunque no es muy asidua a este tipo de eventos, cada vez que aparece es una fiesta. La esposa de George Clooney apostó por este colorido traje palabra de honor en franjas de distintos tonos verdes firmado por Del Core RE23. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Julia Roberts Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Steve Granitz/FilmMagic L veterana actriz fue homenajeada en la gala a la que asistió con este original conjunto de falda y corsé sobre camisa de Thom Browne. Completó su look con una chaqueta oversized sobre los hombros. 4 de 12 Ver Todo Kerry Washington Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Steve Granitz/FilmMagic La actriz posó con un ajustado vestido fruncido de Prabal Gurung en gasa estampada con tonos rojos y negros y original escote que acompañó de guantes largos. 5 de 12 Ver Todo Olivia Wilde Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Steve Granitz/FilmMagic En medio de todas las polémicas que rodean su película Don't Worry Darling, la directora posa sonriente y dando clases de estilo allá donde va. Como en esta ocasión, donde la vimos con un vestido largo plateado y semitransparente de Alexandre Vauthier alta costura, con plumas rosadas en el bajo. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Chastain Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Steve Granitz/FilmMagic Una de las pocas en presumir un estampado floral fue la actriz, con este alegre vestido de gasa con escote palabra de honor de Oscar de la Renta que incluía una vaporosa capa. 7 de 12 Ver Todo Joe Jonas y Sophie Turner Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Una de las parejas más fabulosas sobre la alfombra fue la formada por el cantante, con un ecléctico look de Louis Vuitton, y su esposa, la actriz de Game of Thrones, quien también vistió la firma francesa con un minivestido verdoso y chaqueta con apliques de cuero y solapas acolchadas que combinó con medias de encaje con brillos. 8 de 12 Ver Todo Lily Collins Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Steve Granitz/FilmMagic Dior firma el delicado atuendo de la actriz, quien optó por un top de manga larga confeccionado en encaje y una voluminosa falda con estampado de flores en tonos otoñales. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hailey Bieber Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Steve Granitz/FilmMagic Siempre sensual, la modelo presumió su tonificado abdomen con este vestido color chocolate de Saint Laurent con detalles drapeados. 10 de 12 Ver Todo Kaia Gerber Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El clon de su madre, la modelo Cindy Crawford, eligió este sexy atuendo de Alaïa con falda de corte sirena con drapeado frontal en color berenjena y cuerpo semitransparente. 11 de 12 Ver Todo Selma Blair Academy Museum Gala mejores looks alfombra Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz, quien publicó sus memorias el pasado mayo, fue diagnosticada con esclerósis múltiple en el 2018 y asiste a los actos públicos con su bastón, pero eso no le resta ni un ápice de glamour a sus looks, como este conjunto de vestido y bolero con lazos y pedrería de Thom Borwne. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

