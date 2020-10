Close

¿Abrirá Target los días de Thanksgiving y Black Friday? Desde ya la cadena de tiendas está ofreciendo increíbles rebajas en muchos de sus productos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien este año ha sido uno que nunca olvidaremos y no precisamente por buenas razones, tenemos que admitir que la pronta llegada del Día de Acción de Gracias, nos tiene muy emocionados. Y es que dentro de todo lo malo, tenemos muchas cosas por las que agradecer este año, en especial por nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora bien, esta fecha también invita a finalmente comprar ropa nueva para las reuniones familiares, mucha comida para compartir y uno que otro antojo que teníamos desde principio de año y que por obvias razones no lo hemos podido adquirir. Sobretodo en estas fechas en las que también podemos encontrar a increíbles precios durante estos días. ¿Una tienda con las que siempre contamos para eso? Definitivamente Target. Ahora bien, este año vas a tener que cambiar un poco los planes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que contrario a otros años, todas las sucursales de la compañía estarán cerrados en Thanksgiving, contrario a otros años en que abrían sus puertas a la 5 p.m., en ese día tan importante. También el acostumbrado “viernes negro”, se llevará a cabo de manera muy diferente. Para aliviar la locura que se vive en un día como ese, Target empezó a ofrecer increíbles descuentos desde este la primera semana de octubre, y por lo que se comenta, estas rebajas van a estar disponibles hasta el ya famoso viernes. Por supuesto, la tienda pondrá aún más mercancía a la venta durante la semana del Día de Acción de Gracias, que se extenderán hasta el Cyber Monday. No olvidemos que la tienda por departamentos ofrece una gran variedad de ropa supercool y moderna, y sobretodo a precios bastante asequibles. Además de ropa, también tienen accesorios increíbles y por supuesto excelentes marcas de belleza. Así es que ya sea en el website de la misma y en uno de los establecimientos, estamos seguras de que puedes encontrar varios looks perfectos para las fiestas. Pero ya sabes que no puedes dejar para esos días la compra de esas piezas que tanto te gustan. Aunque la compañía aún no decide si abrirá sus tiendas en Black Friday, de lo que estamos seguras es que, aunque las abran, la dinámica será muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y es que no podemos olvidar que todavía estamos en el medio de una pandemia y lo más importante es nuestra seguridad.

