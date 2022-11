Los abrigos más fabulosos para que no pierdas el estilo durante los meses de frío Encontramos las piezas más bellas y coloridas para que no pierdas el estilo ni con las temperaturas más bajas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las bajas temperaturas ya están arropando a los habitantes de ciudades como Nueva York, Filadelfia, Massachusetts y Carolina del Norte, entre otras, alrededor de Estados Unidos. Por eso ya las tiendas están abarrotadas de esas piezas necesarias para hacerle frente al inclemente frío. Eso sí, el hecho de que tengamos que andar cubiertas de pies a cabeza, no quiere decir que debemos perder el estilo. Es importante ponerse buenas bota, suéteres y pantalones térmicos para mantenernos calientes, al igual que medias, botas y bufandas que eviten que nuestro cuerpo reciba directamente el frío, sobre todo si vamos a estar al aire libre por mucho tiempo. Aunque la ropa que llevamos debajo debe ser la adecuada para la temporada, no podemos negar que lo más importante es el abrigo. Esta pieza es lo que nos mantiene abrigadas y protegidas a la hora de salir a la calle, y además es lo único o lo primero que se ve de nuestro atuendo. Así es que aunque es importante buscar uno que nos abrigue bien, esa pieza también puede ser cool, moderna y fabulosa. ¿Por qué andar con un look aburrido? No hay necesidad, en especial cuando hay muchas opciones y a excelentes precios. Mira a continuación los fabulosos abrigos que encontramos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN abrigo Credit: Cortesía Wool Blend Oversized Coat, de Zara. $229. zara.com Abrigos Credit: Cortesía Double Breasted Coat, de & Other Stories. $299. stories.com Abrigo Credit: Cortesía Jenny Houndstooth Long Maxi Coat, de Storets. $196.90. storets.com Abrigos Credit: Cortesía Double-Breasted Coat, de HM. $74.99. hm.com Abrigo Credit: Cortesía Faux Leather Trim Belted Wrap Coat, de Tahari. $151.99. macys.com

