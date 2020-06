A sus 82 años Jane Fonda protagoniza la nueva campaña de Gucci La actriz no tiene nada que envidiarle a ninguna jovencita Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Jane Fonda es una de las actrices más talentosas y destacadas de Hollywood y lo ha venido siendo desde hace décadas. Y es que a los 82 años la legendaria artista sigue tan vigente como cualquier actriz joven. Todo gracias a su increíble talento y ese carisma que transmite en cada una de las películas que realiza. Es este talento el que la ha llevado a ganarse algunos de los premios más importantes de la industria, entre ellos dos premios Oscar. Otra cosa que también distingue a la artista es su impecable estilo al vestir y eso lo vemos cada vez que asiste a cualquier evento o incluso cuando publica una foto o video en sus redes. Su elegancia es latente y eso algo que Gucci saben muy bien. Es por eso la marca la eligió la protagonista de la campaña de la colección Off the Grid, que es parte de la iniciativa de la marca de lanzar colecciones más sostenibles y la verdad es que la actriz luce increíble tanto en las fotos como en el pequeño video que forma parte de la campaña. En las imágenes podemos ver a Fonda luciendo un elegante conjunto crema de pantalón cropped de talle alto y chaqueta, combinado con un top del mismo color, tenis amarillos y un llamativo bolso, también amarillo. Junto a ella también aparecen, el ambientalista David Mayer de Rothschild y el rapero Lil Nas y los cantantes King Princess y Mayavi. Esta colección de Gucci está creada con materiales reciclados, orgánicos y sostenibles, como parte del esfuerzo de la marca de ser más cuidadosos con el planeta, una iniciativa que empezó en el 2017, cuando decidieron no volver a usar piel en sus piezas. Además, la casa de moda también creó la estrategia Culture of Purpose, que busca reducir el impacto negativo de la moda en el medio ambiente.

