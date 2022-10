8 mascarillas caseras para acabar con el cabello graso ¿Tienes el cabello graso? Existen mascarillas caseras que te ayudan con este problema. Cuidar el pelo resulta ser una de las tareas a las que las mujeres suelen dedicar más tiempo y dinero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para lograr un cabello saludable se suele todo tipo de productos de belleza, pero no de debería apostar solo por estos, sino también por las mascarillas elaboradas con productos naturales. ¿Como cuáles? Te las vamos a dividir en aquellas que funcionan para pelo seco y graso. ¡Adiós, cabello seco! Mascarilla casera para el cabello Mascarilla casera para el cabello | Credit: Getty Images Mascarilla de aceite de oliva, mayonesa y huevo: En un recipiente, coloca un huevo y luego añade una cucharada pequeña de aceite de oliva y dos de mayonesa. Mezcla los ingredientes y luego aplícalos directamente en el pelo de medias puntas hacia abajo. Deja reaccionar de 20 a 25 minutos y luego remueve como de costumbre con agua, champú y acondicionador. Mascarilla de miel de abeja y banano: Además de ser ingredientes muy económicos, de seguro los tendrás en la alacena de tu cocina. Para prepararla, debes machacar el banano y mezclarlo con tres cucharadas de miel. Luego, agrega 30 gotas de aceite de almendras. Coloca sobre tu melena, deja el producto reaccionar por 30 minutos y luego en enjuaga. Lava como siempre lo haces, pero deja que seque al aire libre. ¡Prohibido usar secadora! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mascarilla de aguacate y aceite de oliva: Tritura la masa de un aguacate, añade una yema de huevo y una cucharada de aceite de oliva. Bate todos los ingredientes muy bien. Aplica esta pasta sobre las puntas. Remueve todos los residuos como siempre lo haces después de 30 minutos. Mascarilla de sábila y aceite de almendras: La sábila, también conocida como aloe vera, es sumamente poderosa para cuidar el pelo, de ahí que constantemente notarás que algunas marcas de cosméticos la contienen. Para utilizarla lo primero que tienes que hacer es sacar de dos hojas de sábila el gel interno. Colócalo en un recipiente y añade dos cucharadas de aceite de almendras. Extiéndelo por el cuero cabelludo y masajea con las yemas de los dedos. Deja que reaccione por 30 minutos, aplica champú, acondicionador… ¡Le devolverás el brillo y la suavidad a tu cabello! Mascarilla a base de fresas: ¿Por qué esta fruta? Las fresas regulan la producción de sebo natural que produce el cuero cabelludo, además de ser ricas en vitamina C, sustancia que le da vitalidad al cabello. Para preparar esta mascarilla, tienes que triturar media taza de fresas y luego colocar esta mezcla sobre cada uno de los mechones. Deja reposar por 20 minutos y luego enjuaga con agua. Mascarilla de yogur y huevo: Mezcla un yogur natural y sin azúcar con un huevo. Antes de aplicarlo, asegúrate de que tengas el pelo limpio para que funcione perfectamente. Luego de colocarlo, déjalo reaccionar por 20 minutos. Colócate un gorro de baño para aumentar la eficiencia de la mascarilla. Remueve el producto con champú y acondicionado. Realiza este procedimiento una vez por semana para mantener controlada la producción de sebo. Mascarilla de huevo y limón: Esta fruta ácida es usada habitualmente para reducir la grasa de los alimentos, pero también la que produce el cuero cabelludo. Para esta mezcla necesitas un huevo, dos limones, una cucharada de miel de abeja y un sobre de gelatina dietética o sin sabor. Mezcla el sobre de gelatina con agua tibia y añade la cucharada de miel. Disuelve, agrega los limones y el huevo. Usa este "producto" como un acondicionador. Aplícalo dos veces por semana. ¡Notarás que tu pelo es cada vez menos graso! Mascarilla de vinagre de manzana y limón: En esta preparación tendrás tres productos eficientes para combatir el sebo: limón, vinagre de manzana y menta, según los expertos de Mejor con Salud. Lo primero que tienes que hacer es colocar dentro de un vaso de agua tibia cinco hojas de menta. Posteriormente, añadirás el jugo de medio limón, y por último tres cucharadas de vinagre de manzana. Aplica esta mezcla sobre tu melena con ayuda de un algodón, procurando que se empape el cuero cabelludo. Deja actuar de 30 a 45 minutos y luego lava con normalidad. Sin importar si tienes cabello seco o graso, la aplicación de cualquiera de estas mascarillas acabará con tu problema. ¡Úsalas!

