¡Que no te tomen el pelo! Revelamos 7 mitos y verdades del cabello rizo Son muchas las teorías y creencias que circulan en las redes en torno al cuidado del cabello rizado. Aquí te revelamos cuáles son aquellas verdaderas y cuáles son falsas de la mano de la experta Nina Torres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante mi tiempo de transición al cabello natural he descubierto un sin número de teorías en la comunidad rizada sobre lo que es mejor o peor para la salud del cabello. En este sentido, conversamos con la especialista panameña Nina Torres, del salón Nina Rizos, para desvelar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. ¡Esto fue lo que nos contó! ¿Para evitar que el pelo se enrede más a la hora del lavado hay que desenrendarlo antes? CIERTO. Torres explica que debido a que el pelo rizo tiende naturalmente a entrelazar una hebra con otra, lo ideal es aplicar un producto para desenredar o un poco de agua para evitar los nudos. ¿El pelo rizo es más frágil que el liso o procesado? FALSO. Todo depende de las condiciones y la salud de cada pelo. Un cabello procesado puede ser igual de saludable que uno rizo si se tiene una buena rutina de cuidado. ¿Es mejor cortar el pelo en seco? CIERTO. El cabello rizado tiende a tener diferente elasticidad y cuando el pelo está seco se puede observar mejor cuál es el patrón original de los rizos y así saber dónde cortar. ¿Las puntas se deben cortar cada 3 ó 4 meses? FALSO. Si se tiene una rutina balanceada, no hay un tiempo definitivo para recortar las puntas ya que cada cabello es diferente y el mismo se encarga de avisar cuándo es hora: esto puede pasar en 3, 6 meses o incluso un año. El pelo rizo requiere el uso de productos sin sulfatos, siliconas o parabenos. FALSO. Para la estilista el cabello sí necesita de estos ingredientes en cantidades moderadas ya que cada uno tiene una función. "Vamos a poner un ejemplo, las siliconas son un ingrediente que ayudan a que el cabello se deslice con facilidad a la hora del desenredo", explicó. "En el tema de los sulfatos, estos son un detergente que nos ayuda a mantener el cuero cabelludo limpio", agregó. ¿Dormir con el cabello húmedo es malo para la salud del pelo? FALSO. Para las chicas rizadas, el pelo tiende a tomar más tiempo para secarse por lo tanto lo único que podría pasar es que uno se enferme de un resfriado. @@kurlsbyleo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Lavarse el cabello con mucha frecuencia hace que se caiga más? FALSO. Cada persona tiene su propio estilo de vida y si, por ejemplo, una mujer es atleta tiene que lavarse el pelo más que una que no lo sea debido al sudor. ¡Ya saben! Con estos 7 trucos aprenderás más a cuidar más de tus rizos.

