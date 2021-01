Close

6 fabulosos vestidos primaverales que debes tener en tu clóset Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada temporada llegan nuevas e innovadoras tendencias que todas queremos lucir. Vemos trends originales y muy vanguardistas, al igual que otros más sencillos y fáciles de llevar. Lo cierto es que no hay nada como agregarle a tu clóset piezas novedosas y versátiles, que le dan a tu look un giro inesperado. Sin embargo, las piezas clásicas también son un must, sobretodo para la época de primavera donde los vestidos femeninos, especialmente los que tienen estampado floral o rayas, son las piezas más cool y frescas de la época. Por eso es bueno empezar desde ya a buscar algunas opciones porque ahora sí que la primavera está a la vuelta de la esquina. Por suerte para nosotras, usar vestidos estampados solo en primavera ya es cosa del pasado. Ahora esta tendencia está vigente en todas las temporadas. El secreto está en saber elegir los accesorios y por supuesto en los zapatos adecuados para cada época del año. Lo mejor de todo es que no vamos a tener problemas para encontrar uno, dos o tres que nos encanten. Sobretodo es muy fácil encontrar opciones a excelentes precios para que no tengas que romper el banco para lucir fabulosa. Como a veces no sabemos por cuáles decidirnos, elegimos seis opciones supercool, modernas y por supuesto florales, para que seas la reina de la primavera. Mira a continuación nuestra selección. ¿Cuál es tu preferido?

