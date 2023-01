¿51 años? Biby Gaytán celebra su cumpleaños con video que dejó con la boca abierta a todos La otrora actriz y madre de cinco hijos, Biyi Gaytán celebró su cumpleaños 51. ¿Cómo encontró la fuente de la eterna juventud? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La edad no es problema para Biby Gaytán. Para celebrar su cumpleaños número 51, la mexicana compartió un video en sus redes sociales en donde modeló diversos vestidos que dejaban ver su figura al estilo de una adolescente. "51 y contando", escribió la artista, quien parace que no ha tenido cinco embarazos. Los comentarios de sus fieles seguidores y la admiración de sus colegas claro que no se hicieron esperar. "Eres lo más espectacular", escribió Andrea Legarreta. "Preciosa y distinguida' , dijo por su parte Maribel Guardia. Por supuesto que el hombre de su vida y padre de sus 5 hijos, el actor y cantante Eduardo Capetillo no dejó pasar la oportunidad y gritó a los cuatro vientos la admiración que siente por su mujer. "Ufff qué belleza", ensalzó. bibi gaytan foto familia Credit: bibi gaytan instagram Esta no es la primera vez que Biby ha dejado estupefactos a muchos al mostrarse con poca ropa y hasta sin una pizca de maquillaje. A través de su social media se puede ver claramente que a su medio siglo de vida, la mexicana no tiene ni una arruga y posee un cuerpo de impacto. De hecho, durante una de sus grabaciones, la protagonista de telenovelas como Baila conmigo y Camila, causó sensación al dejarse ver con una blusa estampada con mangas tipo globo, combinada con pantalones cortos de mezclilla, muy parecidos a los que usaba en el culebrón Dos mujeres un camino hace casi tres décadas. Ante exuberante percha solo nos queda el preguntarnos si Bibi encontró la receta de la eterna juventud. ¡Felices 51 querida Bibi!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿51 años? Biby Gaytán celebra su cumpleaños con video que dejó con la boca abierta a todos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.