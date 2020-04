5 vestidos primaverales por menos de $50 para que luzcas fabulosa cuando acabe la cuarentena Encontramos opciones para todos los gustos. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque estamos viviendo momentos difíciles en algún momento veremos la luz al final del túnel y tenemos que estar preparadas. Así que es es bueno cuidarnos tal y como lo hacíamos antes de todo esto. Aunque no tengamos que salir a la calle o asistir a algún evento o reunión, debemos usar nuestras cremas de cara y cuerpo todos los días, y también tenemos que usar muchos tratamientos en el pelo. Al final de esta cuarentena tanto la piel como el cabello estarán mejor que nunca ¿Otra cosa que también podemos hacer? Comprarnos algunas piezas primaverales que nos servirán mucho cuando regresemos a nuestra vida diaria. Y es que cuando salgamos de esto, tenemos que salir, disfrutar y vernos mejor que nunca. Para eso, nada cómo comprar algunos vestidos frescos y femeninos, perfectos para esta temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo bueno es que los vestidos nunca pasan de moda y nos hacen ver superchic en cualquier ocasión. Aunque el mundo está de alguna manera paralizado, las tiendas han dejado activas sus páginas web y los paquetes están llegando sin problemas (recuerda abrirlos usando guantes). Image zoom Off the Shoulder Maxi Dress, de Forever 21. $29.99. Forever21.com. Image zoom Cortesía Dress with Tie Belt, de H&M. $29.99. Hm.com. Image zoom Cortesía hrough My Sights White Eyelet Midi Dress, de Red Dress Boutique. $50. Reddressboutique.com. Image zoom Cortesía Chiffon Dress, de H&M. $49.99. Hm.com. Image zoom Striped Maxi Dress, de Michael, Michael Kors. $39.20. Macys.com. Lo mejor de todo es que es muy fácil encontrar opciones a excelentes precios que nos permiten comprar unos cuantos sin cargo de conciencia. Además, creemos que el día que podamos volver a disfrutar de la ciudad y de las cosas como lo hacíamos antes, es una buena ocasión para ponerse algo nuevo y celebrar la vida. Por eso nos dimos a la tarea de buscar de buscar algunas opciones buenas, bonitas y con precios asequibles para que no tengas que comprarte solo uno. Mira los que encontramos y ordena ya tus favoritos. Advertisement

