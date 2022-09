5 tendencias de lujo que debes incluir en tu closet este otoño Inspírate en estas alternativas y ficha las prendas que reinarán en tu armario en esta temporada otoñal donde los colores como el rosa y el verde son dos de los grandes protagonistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este año los colores como el rosa, verde, el lila y por supuesto los clásicos tonos marrón y crema estarán a la orden día. Por eso, te preparamos esta guía de accesorios y prendas que darán un toque súper chic a tu estilo para todos los gustos y ocasiones. Te adelantamos que las clásicas chaquetas de cuero y los chalecos de sastre tendrán un protagonismo especial en esta temporada, así como los jumpsuits y bolsos minimalistas. Te dejamos aquí las tendencias que más importan para este otoño. En la oficina Bolso Modern Picnic Credit: Cortesía de la marca Este bolso es una alternativa elegante y funcional para quienes acostumbran llevar el almuerzo al trabajo. Es vegano, su cierre es magnético, viene en diferentes tamaños y colores. Además, tiene un bolsillo interior para acomodar los utensilios para comer. The large launcher, de Modern Picnic. $189 en modenpicnic.com Para un paseo Jumpsuit de Etica Credit: Cortesía de la marca Bien sea para pasar el rato en la ciudad con amigos, los overoles, con su diseño minimalista y fácil de combinar, son una excelente manera de mantenerte cómoda sin sacrificar el estilo. Inspirado en los trajes de vuelo vintage, esta pieza holgada presenta una cintura ceñida, un cuello que enmarca la cara y bolsillos utilitarios ¡perfecto para combinar con botas! Kingsley Utility Jumpsuit, de Etica. $278 en eticadenim.com Eleva tu look Lentes de Paradigm Credit: Cortesía de la marca Las tendencias de gafas para el otoño/invierno 2002 son diversas y satisfacen todos los gustos. Este estilo está hecho con material reciclado y ¡nos encanta! Con una forma redonda hacia arriba y un perfil más grueso, crean un estilo destacado que es a la vez sencillo y deslumbrante. Nicks, de Paradigm. $165 en paradigmeyewear.com Profesional y sexy Chaleco de Ganni Credit: Cortesía de la marca El chaleco sastre es una de las tendencias que llegó fuerte esta temporada, pero con un pequeño twist ¡sin nada debajo! Esta pieza es perfecta para un look minimalista y profesional y cuando bajen las temperaturas también se puede lucir bajo un blazer. Striped Waistcoat de Ganni. $295 en ganni.com Un toque rockero Chaqueta de cuero, Zara Credit: Cortesía de la marca Esta chaqueta de cuello alto y manga larga con puños con cremallera es súper práctica y calientita para el clima que se avecina. Nos encantan los bolsillos delanteros y el detalle de tejido acolchado en los hombros. Faux Leather Jacket, de Zara $89.90 en zara.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 5 tendencias de lujo que debes incluir en tu closet este otoño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.