5 productos para rescatar tu piel en 2021 Durante nuestro People VIP de este miércoles conversamos con la Dra. Baum sobre los mejores productos para llegar al 2021 con un rostro impecable. Por Joan Wallace Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El año nuevo se avecina y tenemos que entrarle con buena cara, por eso conversamos en exclusiva con la doctora Bertha Baum sobre cuáles son esos productos que debemos incluir en nuestra rutina diaria para entrar al 2021 más bellos que nunca. Para lograr los efectos esperados, primero debemos entender nuestro tipo de piel y empezar un proceso de prevención que incluya una limpieza facial efectiva y la incorporación de ingredientes que ayuden a mejorar nuestro rostro. Limpieza Así como limpiamos nuestra dentadura, uno de los principales consejos de la doctora, es atesorar una limpieza facial diaria que llevemos para toda la vida. “Es muy importante el método de la doble limpieza donde no sólo usamos toallitas húmedas sino que también incorporamos un buen jabón para remover las impurezas y dejar el rostro limpio para que el cualquier otro producto que vayamos a utilizar tenga más absorción y penetre mejor en los poros. Para esto, recomienda el Ultra Gentle Cleanser, ideal para pieles sensibles pues no tiene fragancia ni alcohol, ayudando a aquellos cuya dermis seca fácilmente. Otro producto es el Skin Balancing, toda una línea para diferentes tipos de piel (seca, grasosa y en combinación). ¡Siéntete hidratada! Dr. Baum recomienda productos con ácido hialurónico para mantener la piel hidratada por un mayor número de horas. "El Hidro Boost Gel Cream de Neutrogena atrapa diez veces más la cantidad de agua que nuestro cuerpo conserva y mantiene esa hidratación por hasta 48 horas", explicó. Lineas de expresión Otra recomendación es el Hidro Boost Serum con una mayor concentración de ácido hialurónico en un 17 por ciento. Un producto de la nueva línea que también tiene Vitamina E lo que ayudará a que la piel se hidrate y luzca más suave y con menos líneas de expresión. ¡No pierdas la luminosidad! Todo el mundo está enloquecido con la Vitamina C, por esa razón es importante entender el concepto de este antioxidante. En este punto, recomendamos un producto en cápsulas que prevenga el daño del sol y los radicales libres que amenazan nuestra piel. Las cápsulas Rapid Tone Repair funcionan a la perfección ya que es una cantidad perfecta para la cara. Es una concentración de Vitamina C al 20% que ayudará a desmanchar la piel y a que se vea más viva y saludable". Si quieres brillar con luz propia este 2021, sigue estos consejos de la doctora Bertha Baum. ¡No te arrepentirás!

